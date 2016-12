”Vågar inte tänka på vad vi skulle göra...”

Lördagen 10 december lär de sju kompisarna, och grannarna från Östergötland aldrig glömma.

Tillsammans med två andra spelare till blev det ensamma på V75 med sju rätt. Belöningen blev 43 miljoner kronor.

Sedan vinsten har de bland annat varit med i tv och berättat om vad de ska göra för vinsten.

”Frågade om det var sant”

På lördag och tillika nyårsafton så kan en ensam vinnare ta hem 80 miljoner kronor när V75 avgörs på vinnargängets hemmabana i Östergötland – Mantorp.

Helgens systemmakare i gänget, Tomas, minns tillbaka på vinstkvällen.

– Vi satt hemma hos mig, jag, min sambo och Patriks fru (Patrik är lagledaren i Tillsammans-gänget). Vi satt och pratade och kollade på travet och hade rätt mycket sms-kontakt med John (han som gjorde systemet). Det kändes bra redan från start, säger han till Trav365 och fortsätter:

– När vi förstod att vi hade fått sju rätt kramade vi om varandra. Just då visste vi inte hur mycket vi hade vunnit eftersom utdelningen inte var klar, men vi visste att det var ett femsiffrigt belopp. När vi såg att det var 43 miljoner sprang jag över till John och frågade om det verkligen var sant.

Går det att beskriva hur tiden efter storvinsten har varit för er?

– Det är en fantastisk känsla och vi i gänget är grannar och umgås väldigt mycket och har pratat om vad vi ska göra tillsammans. Vi har väl inte kommit på någonting på rak arm, bortsett från att en del av oss vill bli skuldfria och någon vill köpa nya bilar. Men jag måste säga att det fortfarande är svårt att förstå vad som har hänt.

”Han är på topp”

På lördag kommer de flesta av gänget tillsammans med övriga vänner vara på plats när V75 avgörs på Mantorp. Och gänget bjuder givetvis Trav365:s läsare på sina bästa tips, som du ser i helhet i faktarutan nedan.

– Vi väntar in i det sista med att lämna in systemet innan spelstopp, men ser man till en bra spik så är min tanke just nu 2 Sobel Conway i V75-2. Antingen så spikar man den hästen, eller så tar man med alla. Peter Untersteiner kör och han har ju visat att han är på topp nu. Det är ett bra drag.

Om ni blir ensamma igen med sju rätt väntar 80 miljoner kronor. Vad skulle ni göra?

– Ha ha ha, det vågar jag inte ens tänka på. Skulle det vara så, skulle vi nog fira nyårsafton lite mera än vad som är planerat nu, avslutar Tomas.

Se spelgängets spikar och skrällar inför lördagens V75 i faktarutan nedan.