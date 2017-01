Hultman: ”Det bara lyser form”

– Det bara lyser form om Beppe Am, säger Hultman.

7 Beppe Am och 3 Globalsatisfaction.

Experterna har sagt sitt inför lördagens V75-omgång på Romme.

Stortränaren Stefan Hultman, som bland annat vann Prix d'Amérique med Maharajah 2014, är inget undantag.

I tipsprogrammet ”Hultmanalysen” avslöjar han sina bästa tipsförslag lopp för lopp.

– Romme kan vara en smällbana. Det blir ju troligtvis lite vinterförutsättningar och det kan bli brodd runt om. Det är några öppna lopp och några starka favoriter, säger han om omgången.

”Smaskigt läge”

Han inleder med en spik redan i den första avdelningen. Han tror på 7 Beppe Am med Örjan Kihlström i sulkyn, som dock kommer få bekänna färg mot 3 Top of the World.

– Top of the World är en häst som gått otroligt bra under lång tid och haft form väldigt, väldigt länge. Jag har väl lite varning på att jag tycker formen inte är riktigt lika gnistrande på honom som den har varit. Men han har ett smaskigt läge med spår 3, analyserar Hultman och fortsätter:

– Beppe Am tycker jag det bara lyser form om. Han har varit väldigt bra nu i några starter. Senast i finalerna på Solvalla spurtade han riktigt bra. Att han inte kunde rå på Fossens Bonus är ingenting att säga något om. Kommer han till från sitt springspår så är det ett spikförslag. Jag börjar med att spika Beppe Am. Han ser så otroligt formstark ut, så jag tror han blir svårslagen.

”Vinner från dödens”

Omgångens andra spik hittar stortränaren i den sista avdelningen, V75-7 och 3 Globalsatisfaction med Ulf Ohlsson.

– Han har utvecklats något enormt och har tävlat mot de bästa fyraåriga hästarna hela tiden och gjort det riktigt bra. Nu har han fått ett bra läge. Jag tror att 1 Bonbon Mearas kör till ledningen, men det spelar ingen roll. Jag tror han vinner från dödens.

Stefan Hultmans tipsförslag



Spikarna:

V75-1: 7 Beppe Am

V75-7: 3 Globalsatisfaction



Draget:

V75-2: 10 Jager Oaks



Sparloppet:

V75-3: 9 Titan Brodde, 10 Sebastian Journey, 11 Fellini Boko



Se Stefan Hultmans analyser i spelaren ovan.