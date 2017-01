Framgångarna för Café Brasco i Stockholm fortsätter.

I förra veckan var ATG:s vinnarambassadör Hans G Lindskog till butiken och gjorde ett reportage efter deras framgångar i slutet av 2016.

I lördags gjorde de det igen – de vann sex miljoner kronor på V75 och nu har de spelat in över tolv miljoner kronor på två veckor, och drygt 30 miljoner kronor sedan starten av V75 Tillsammans i februari i fjol.

Men, i lördags tog de hjälp av ”Fru Fortuna”, då en sen strykning såg till att de vann miljonerna.

”Det som är tjusningen med trav”

Återigen var den Dennis Olofsson själv och spelprofilen Jan ”Timo” Timonen som höll sig framme, och de fick in jätteskrällen Kenzi, spelad till noll procent på V75, efter att Drabant Hornline ströks kort innan start.

– Utan tur vinner man aldrig och Fru Fortuna var med oss denna gång, skrattar Dennis Olofsson till Trav365 och fortsätter:

– I och med att summan att spela för är låst så hade jag och Timo alla hästar i V75-3 utan just Kenzi, det saknades 200 kronor för att kunna plocka med alla. Men, när Drabant Hornline blev struken så var turen med oss den här gången. Sådant brukar jämna ut sig, den 27 december på Momarken var vi målfoto från tre miljoner kronor och det är det som är tjusningen i trav.

Inför den avslutade V75-avdelningen satt Café Brasco kvar med fyra hästar på butikens andelssystem, och sju hästar på butikens andelssystem via ATG Tillsammans. Vinnande Cut Him Some Slack var den bästa för Café Brasco att få in.

– Jublet i butiken och senare på nätet visste inga gränser, säger Dennis Olofsson.

”Fantastisk respons”

Med drygt 30 miljoner kronor inspelat på knappt ett år, över tolv miljoner kronor på två veckor, och med sex miljoner kronor i lördags, så är reaktionerna från kunderna givetvis mycket positiva.

– Det har varit fantastisk respons, många kunder tror de drömmer och det är flera stycken som precis har börjat spela på trav och som nu har mellan 50 000 kronor och 100 000 kronor på sina konton. Det är fantastiskt, säger Dennis Olofsson och fortsätter:

– I lördags fick jag runt 75 sms och mail och någon sa att han skulle stanna kvar i Thailand två veckor till efter lördagens vinst, en annan hade en tuff januarimånad rent ekonomiskt och bekymren blev som bortblåsta, och en annan sa att Sverige nu har två kungar, Karl XVI Gustaf och Travkungen Dennis, skrattar Dennis Olofsson.