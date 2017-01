Sportbladets V4-tips

V4-1, 2 140 meter

1 Royal Entertainer – Alsén O 3 0 0 0 0 17,0

2 Donna Lisa* – Jakobsson M k 5 5 6 3 18,6

3 The Promisedland – Eriksson R 0 k 5 3 4 18,4

4 Malör – Pöllänen R 0 0 0 3 0 18,5

5 Lowlife – Svedlund B 3 1 0 0 0 18,6

6 Lyckans Erik – Arvidsson S 7 7 6 d 5 18,9

7 Pols Crazy Diamond – Larsson F B k 1 18,7

2 160:

8 Miss Definite – Ceka S 6 2 1 7 0 18,1

9 Perfect Beauty – Jepson C J k 2 6 0 2 17,6

10 Västerbo Kattla – Röcklinger B 1 d d 0 7 17,9

11 Saga Doc – Karlsson P d d 3 0 4 17,5

12 Tina Gel – Ohlsson U k 2 0 d 2 19,2

13 Tartlet – Rondina-Bisi S 0 0 0 3 4 17,8

14 Global Sacrifice – Pettersson T 2 0 5 0 3 16,8

15 Tasha Frontline – Erlandsson S 5 4 0 0 0 17,1

Rankning: 7–12–14–9–2–10–11–5–6–8–1–4–15–13–3.

Kommentar: Pols Crazy Diamond var bra i debuten från spets.

V4-2, LD-1, 1 640 meter auto

1 Sot – Edqvist N d 5 0 5 6 27,7

2 Aston – Witasp L 1 d 1 4 1 27,7

3 Vestpol Gladiator – Ohlsson U 2 2 3 5 0 24,0a

4 Verk – Jakobsson M 0 0 d 5 5 26,6a

5 Conny Kullers – Landgren B 4 0 7 7 2 27,4

6 Morgen Stjerna – Blomqvist T 3 1 0 0 d 25,3a

7 Gärdsjö Aragon – Svedlund B 2 1 5 1 1 26,0a

8 Fakstösa – Borg R 2 0 6 3 5 27,4

9 Myrsjös Trollpacka – Eriksson T 0 0 0 7 0 27,7a

10 Spik Vilja – Olsson C 2 4 7 0 0 25,5

Rankning: 2–7–3–5–1–6–8–9–4–10.

Kommentar: Aston utmanas i första hand av Gärdsjö Aragon.

V4-3, LD-2, 2 140 meter

1 Light My Dreams – Pettersson T 7 2 0 5 7 18,3

2 Flight Danseur – Pedersen F d 5 d 2 2 16,4

3 Mr Spirit – Jakobsson M 5 0 0 0 0 17,8

4 Ridgehead Karisma – Karlsson P 8 3 3 1 2 16,8

2 160:

5 Enzo Boko – Alsén O 1 0 5 2 0 15,2

6 Lexus Bac – Jepson C J 6 0 6 4 7 14,4

7 On Track Kangaroo – Strömberg H R 0 8 8 6 6 16,4

8 Global Revenue – Carlson L D 2 0 0 6 2 15,6

9 B.B.S.Janneau – Björk J A 1 1 0 1 1 16,5

10 Zazo Rod – Sundberg Å 7 0 7 6 6 16,0

11 Dontstopbelievin – Witasp L 4 4 5 1 3 16,2

12 Il Mio Hooligan – Eskilsson C 5 3 5 d 0 15,2

13 Scoccans Finest – Pöllänen R 0 2 0 0 0 16,4

14 Eddie Silas – Larsson F B 0 4 3 5 0 15,7

15 Caligula Hornline – Ohlsson U 0 0 7 8 7 16,8

Rankning: 9–11–2–5–4–7–14–8–6–12–1–15–13–10–3.

Kommentar: B.B.S.Janneau har vunnit fyra av fem starter och ska ses med bra segerchans igen. Värsta motbudet är Dontstopbelievin.

V4-4, Trio, 2 140 meter

1 Trevino Volo – Holmberg H 0 0 6 0 0 13,9

2 Qatrine Gel – Ohlsson U d 5 d 4 2 15,5

3 You to Luscious – Jakobsson M 1 4 3 2 0 14,1

4 Chief Delorme – Brasar P-O 7 0 d 0 0 14,8

5 Lisa Scarlet – Björk J A 2 0 0 0 2 14,3

6 Crane – Frick K K 6 2 0 6 3 15,1

2 160:

7 Yes We Can – Josefsson C 0 d 6 3 0 14,3

8 Baryton – Strömberg H R 0 0 5 6 0 15,1

9 L.K. – Witasp L 6 0 0 0 5 14,2

10 Lina Liv – Pettersson T 3 6 4 5 0 14,1

11 Mr Miles – Pedersen F 0 2 5 2 7 14,2

12 Örbäckens Sarabi – Eriksson R 0 0 0 7 0 14,2

Rankning: 3–8–10–2–5–11–9–7–6–4–12–1.

Kommentar: You To Luscious spårar hela vägen?

V4-FÖRSLAGET

V4-1: 7 (12–14).

V4-2: 2–7–3 (5–1).

V4-3: 9–11–2–5–4–7 (14–8).

V4-4: 3–8 (10–2).

36 rader/72 kr.

LUNCH DUBBEL

LD-1: 3–8.

LD-2: 9–11–2–5–4.

10 rader.

TRIO

Trio, etta: 3–8.

Tvåa: 3–8.

Trea: Alla.

20 kombinationer.