”Vinner sitt lopp och är en spik”

Dansken är en framgångsrik travspelare som har tagit hem många stora vinster genom åren. I söndags blev han tillsammans med sin fru Jeanette och några vänner de enda som prickade in alla sex vinnarna i Bodens V64-omgång. Det blev Grand Slam och tio miljoner kronor i total vinst.

– Ja, det känns ju fint alltså. Jag lever på spel och har hållit på i 20, 25 år. Det är faktiskt tredje gången jag vinner över tio miljoner. Men det är första gången jag är ensam vinnare på V64, säger Jens Glud Hansen.

Hur lade du upp det vinnande systemet?

– Det var ett utskrivet så kallat A-B-C-system. Vi började med att sätta två A-hästar, Lago Nero och Katla Kiro. Det var en bra början men fick fick max sätta tre A-hästar. I det loppet där Up Up And Away var storfavorit så hade vi inte med den på åtta hästar. Vi spelade efter att vinna Grand Slam och hade många hästar i de andra loppen. Kör man bara på favoriter kan man lika gärna göra en flerkupong, menar Jens.

– Jag har ju bevisat att man kan leva på spel. I slutet av 80-talet och början av 90-talet spelade jag mycket poker. Men de senaste åren har det bara varit travspel och från och med nästa år kommer jag att dra ner på det och syssla med andra grejer.

”Jag spelar hårt”

Hur många miljonvinster har du tagit hem genom åren?

– Om jag säger det så tror du inte att det är sant. Så det vill jag hålla för mig själv. Jag vill heller inte prata om mina insatser. Då tror folk att jag är en idiot om jag berättar hur mycket jag spelar för. Men jag spelar hårt, så mycket kan jag säga. Framförallt när det är jackpot. Annars en vanlig V75-omgång som lördags, då spelade jag för två tusen kronor.

– Förutom tre vinster över tio miljoner vann jag 9,4 miljoner på V75 under elitloppslördagen 2010.

”Svårt hitta något som ingen har sett”

Dina främsta egenskaper som travspelare?

– Jag tittar mycket på trav och ser många lopp. Jag sitter hemma och tittar på trav varje dag. Det gäller att följa med överallt. Jag har hållit på länge. Men det har blivit mycket svårare på V75 de senaste åren. Det har kommit så många experter och det finns så mycket tips. Loppen är väldigt genomanalyserade och det är väldigt svårt att hitta något som ingen har sett. Då kan det vara bättre att en vanlig dag spela V4 eller V5 där loppen inte på något vis är analyserade.

– Det är inget enkelt jobb att vara travspelare. Men det är enklare att vinna när en sajt som Spelvärde gör fel. Det är så många storspelare som går på Spelvärde och Travögat. Sedan sitter experterna på Kanal 75 och läser upp deras tips i ATG-Live. Det märks mycket tydligt. De på Kanal 75 har stor makt över hur spelet fördelas. De kan lätt göra så att oddsen halveras på Dagens Dubbel, säger Jens Glud Hansen.

Har ägt flera topphästar och miljonärer

Tillsammans med sin fru Jeanette Hansen driver han en stor rörelse, Panamera Racing, på en egen gård fem mil söder om Köpenhamn. Jeanette Hansen är amatörtränare och duon har haft fina framgångar genom åren. Tidigare har de haft hästar hos proffstränare både i Sverige och i Danmark.

– Vi har 40 hästar som vi äger och har bland annat en tusenmetersbana. Vi åker även in till Skovbo (travbanan som stängde för tävlingarna för några år sedan) och kör snabbjobb. Vi har 20 minuter med bil dit.

– Swept To Victory var en jättebra häst som sprang in över 3,3 miljoner kronor. Hon går här som fölsto nu. Men om jag ska vara helt ärlig så jag tror att den bästa vi har haft är Västerbo Prestige. Även om han bara sprang in 600 000 kronor så är det den med störst kapacitet. Den av våra hästar som har tjänat mest pengar är dock Red Rose America med 3,7 miljoner, säger Jens.

”Tror att vår häst vinner”

En annan topphäst i parets ägo är Aron The Baron, vars pappa är just Västerbo Prestige. Han lekte hem en V75-seger i Örebro dagen innan julafton. Den femårige valacken har sprungit in 1,2 miljoner kronor och var som fyraåring tvåa i Danskt Travderby. Då tränades hästen av Tomas Malmqvist på Jägersro. På lördag är den startsnabbe travaren favorit i V75 från ett perfekt läge. I sulkyn sitter återigen Örjan Kihlström.

– Aron The Baron (V75-6) ser fin ut i träningen och känns precis lika bra som han har gjort i samband med de senaste starterna. Det är inga konstigheter och han vann med krafter kvar senast. Det spelar heller ingen roll om distansen är 1600 meter eller 2100 meter. Han är så lugn och fin och snabb ut. Mr Pellegrino tar ledningen men det är möjligt att vi får ta över. Fast det bestämmer Örjan. Jag tror inte att Even's First Boy är någon sämre häst men han har bakspår. Därför tror jag att vår häst vinner loppet och för mig är det är en spik, säger Jens Glud Hansen.

”Är bästa hästen i loppet”

Paret Hansen har ytterligare två hästar till start i Jägersros V75-omgång. Jens kommenterar dem så här.

– Basic Instinct (V75-1) spurtade mycket bra senast och gick med full fart över mål. Hästen är fint i ordning och normalt hade det varit en bra chans att vinna det här loppet. Men från bricka åtta blir det svårt och han måste ha tur på vägen. Om han tar en premie är vi nöjda men jag blir heller inte helt överraskad om han räcker.

– Red Rose America (V75-7) tycker jag är bästa hästen i fältet. Hon håller full form och var jättebra som tvåa efter Anna Mix senast. Det är ett stolopp men hon tål inte att göra så mycket jobb själv, som en del andra ston kan göra. Hon kan absolut vinna med klaff på vägen men kan inte gå fram och sätta sig utvändigt om ledaren. Så loppet blir lite avhängigt av vad de andra gör. Jag skulle råda att strecka många hästar i det här loppet.