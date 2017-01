”Han kan aldrig ha en dålig dag”

On Track Piraten passerade Legolas i V75-ligan och var utomjordiskt bra igen.

V75-omgången på Färjestad innehöll egentligen allt man kan begära.

On Track Piraten tog sin 21:a V75-seger och passerade Legolas vad gäller V75-segrar, Johnny Takter visade vilken enorm kusk han är, det var rejäl segerglädje efter loppen och vad var det som hände med jättefavoriten Fossens Bonus egentligen?

Hemmabanans (Färjestad) snygging svek totalt i V75-5. Sjuk?

Carl-Johan Jepson avslutade travfesten i Karlstad med en dubbelseger. Han sätter ofta dit högoddsare och har en grym körhand. Det känns som att han aldrig ger upp, oavsett häst han kör.

Oerhört underskattad kusk, men inte så länge till...

Här är Sportbladets plusbetyg från omgången

On Track Piraten

Alla ord är egentligen sagda om den här enorma atleten. Världens bästa dalahäst kan aldrig ha en dålig dag, han är aldrig sjuk, aldrig skadad – ett unikum. Att han är tränad av den oerhört sympatiske Hans Rune Strömberg från lilla Rättvik vid Siljans strand i Dalarna gör inte saken sämre. Under lördagen passerade han Legolas i antal V75-segrar och siktar nu på Callits rekord på 27 segrar. Jag säger som Gunde; ingenting är omöjligt! Den svarte hingsten är omåttlig populär och en spik för många V75-spelare att hålla i handen.

Kanske rent av var så att On Track Piraten gjorde att V75-omsättningen orkade upp i 82 miljoner kronor på ”årets fattigaste vecka”?

Jag tror det.

Johnny Takter och Carl-Johan Jepson

Vi fick se stor sulkykonst i Karlstad den här lördagen. Nästan alla vet om Johnny Takters storheter i jollen. De som hade glömt eller inte visste innan blev varse. I V75-1 gasade han till spets med 2 Önas Igor, väl där blev segern säker. Hästen kändes bra bakom bilen – då laddade den impulsive Takter iväg. Det blev så klart helt rätt. Med On Track Piraten gjorde han tvärtom. Favoritspelarna satte nog i halsen när han tog en ”safety” start och hamnade bland dom sista i V75-3. Johnny? Han hade max vilopuls. Ut på sista långsidan sände han ”Piraten” framåt och via en ofattbart stark slutrunda avväpnade han Elitloppshästen Royal Fighter enkelt.

Carl-Johan Jepson då? Ja, han avslutade med att vinna V75-6 och V75-7. I båda loppen med skrällar. Vinner man med hästar som står i höga odds frekvent så är man en mycket bra kusk. Det är Jepson.

Han är fortfarande underskattad, men inte länge till.

Nils Norelius tårar efter segern med Barkevious Mingo

Det var mycket känslor på Färjestadstravet. Men mest rörande var det att se Nils Norelius som tränar Barkevious Mingo. Han hade inte vunnit V75 som tränare på 16 år. Men när han gjorde det på hemmaplan brast det totalt för 69-åringen från Säffle. Fin tv, och när han harklade fram att han älskar hästen som avslutning på intervjun, ja då vattnades det i mina ögon.

Billy Svedlund

Det är så härligt när V75-lopp vinns av någon som inte tillhör ”kuskmaffian” i Sverige. Pigge Billy Svedlund var offensiv i V75-4 och satte skrällen Gärdsjö Aragon i spets, via en kupp mot favoriten 1 Hallsta Vinnex. Han förivrade sig inte en gång under loppet och körde snyggt över upploppet. All cred till Billy, och hela kretsen bakom Gärdsjö Aragon. Mer sånt!

Thai Navigator

Kom som en norsk, uppsnackad, häst - och levererade. Björn Goop satte hästen i ledningen tidigt, väl där lurade han och hästen övriga. När han stack i sista sväng satt de där med snopen min i kön, och insåg att de var chanslösa. När norrmännen kommer så är det inte bara för att äta billigare varmkorv på mackerna längs vägen, det är ofta iordningställt.

Fossens Bonus

Karlstadsinvånarna hade gått man ur huse för att se sin vackre hemmahäst Fossens Bonus ta en ny V75-seger. Men tji fick dom.

Magnus Jakobsson tog det lugnt från start, styrde fram utvändigt om ledaren med 1 000 meter kvar till mål. Men när allt skulle avgöras så var Fossens Bonus oerhört blek. Jag trodde inte att han skulle vinna det här loppet, men så dålig som han var i dag? Nä, det är något som inte stämmer. Låt honom vila nu, Magnus, så får vi se honom dansa barfota över 1 600 meter i sommar.

