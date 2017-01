Vann 566 000 kr – på favoritens fiasko

Ali Saber hos Direkten Regina Spel i Göteborg spelade in 566 000 kronor till fem kunder på Top 7 i lördags.

I lördags avgjordes Top 7-loppet som V75-5 som vanligt. Storfavoriten var hemmahästen Fossens Bonus.

Men han hade inte sin bästa dag - och blev sjua i loppet.

Till Ali Saber, som driver Regina Spel i Göteborgs, stora glädje.

Anledningen: han hade osannolikt nog spikat jättefavoriten som sjua på sitt Top 7-system som han hade sålt ut som andelsspel i butiken.

Resten av hästarna prickades också in snyggt nog, där vinnaren Thai Navigator spikades, och systemet som kostade 480 kronor, 96 kronor per andel, blev värt 566 000 kronor, över 80 000 kronor per andel, på ”årets fattigaste vecka”.

– Det känns skönt! Vi har haft lite tur de senaste åren.

Berätta.

– Vi satte sju rätt på V75 tre-fyra gånger förra somaren, vi har haft en V64-vinst på över 100 000 kronor, vi vann 1,5 miljoner på V75 i december 2015 och så den här, säger Ali Saber.

”Vet nog inte ens om att de vunnit”

Hur tänkte du när du tog ut Top 7-systemet i lördags?

– Jag lyssnade lite på Björn Goop och såg att hästen, Thai Navigator, hade gått bra och skulle ta ledningen. Då tänkte jag att det var kört för Magnus Jakobsson (som körde storfavoriten Fossens Bonus), han har ingen chans utvändigt om Goop, tänkte jag. I övrigt så tog jag de bästa kuskarna, man ska gå på dom. Det blev bara bra kuskar på de olika placeringarna bakom min spik. jag hade lite tur där.

Du spikade Fossens Bonus, som var jättefavorit i loppet, som sjua?

– Det blev klockrent, förklarar Saber.

Jo, tack.

– Jag trodde han skulle hamna bland de sju, men inte bland de första fyra-fem. Självklart skulle jag ha med honom, men det blev som sjua. Men som sagt, det är alltid de här ”guldkuskarna”, Björn Goop, Örjan Kihlström, Johnny Takter, Ulf Ohlsson och så vidare.

Vad säger dina kunder?

– Kunderna fattar ingenting. Det är lite svårt att placera allt på det här spelet. De fick över 80 000 kronor. Det tror inte på det.

Har alla hämtat ut sina vinster?

– Det är ett par stycken som hämtat, men det är någon som jag inte sett till, de kan inget om hästar, de vet nog inte ens om att de har vunnit, jag hoppas de kommer så att jag kan förklara för dom.

Kunderna som har varit in då, vad är deras reaktion?

– De säger; det är väl ingenting på den här? Jo, säger jag. Det är väldigt roligt att jobba när man får ge dem beskedet att de vunnit över 80 000 kronor.

– Det är helt sjukt, grymt! avslutar Ali Saber.