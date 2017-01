5 knep som gör dig till miljonär

2015 spelade han in 23 miljoner kronor till spelbutiken TK:s Spel i Norrköping.

Spelformen som inbringade det mesta: V86.

Under några soliga veckor i början av sommaren satte Hugo ”Boss” Acuna V86 sju gånger (!) i rad.

Mannen från Guatemala har spelat på trav i 35 år och har enorm rutin.

På just V86 har han hittat "nyckeln".

Fem knep att gå efter

När det ligger 27 miljoner i superjackpott på spelformen i kväll så avslöjar han fem knep som gör en till storvinnare.

Krångla inte till det. Alla seriösa spelare letar fel på favoriter, på varenda jäkel. På V86 behöver man inte jaga bort favoriter, det spelar ingen roll om några favoriter vinner, det kan bli skyhög utdelning i alla fall.

Vilka banor körs det på? I kväll är det Göteborg och Åby, som har dubbla open stretch, två extra innerspår över upploppet. Då måste man tänka utanför ramarna. Vem kommer till ledningen? Vem kommer att sitta i rygg på ledaren? Vem kommer sitta i tredje inner? Kan man bena ut det - så har man kommit långt. Solvalla är en tragisk plats för oss spelare, där kostar det mer än vad det smakar. Den som tar ledningen får sitta ostörd där, sen kommer någon "kuskkompis" upp utvändigt, så vinner någon av dem. Det är en liten "kuskmaffia".

Det är inte ofta någon streckad till under tio procent vinner. Det blir inte så ofta superskrällar på V86. Många av de som "skräller" är streckade till tio procent och mer. Det håller sig ofta där. Jag kollade statistik under fyra-fem veckor. Då var det ingen under tio procent som vann, till exempel.

Våga ta bort betrodda hästar som du inte tror på.

Följ din första tanke. V86 är så pass komplicerat ändå. Förra veckan hände det mig. Jag hade klart för mig på tisdagkväll. Men sen kom information om en häst i samma lopp där jag hade min spik under onsdagen. Jag började backa. Var jag en idiot? Jag ändrade mig. Det kostade åtta rätt och en mycket stor vinst. Bli inte påverkad!

”Pojken är fantastisk”

Hur ser kvällens omgång ut?

– Det ser ut att kunna bli pengar. Jag skulle tippa på en utdelning över 200 000 kronor. Och därifrån kan allt hända, när det är sån jättejackpott som i kväll behövs inte mycket för att det ska bli jättevinst.

Vem är bästa spiken?

– 9 Global Respons i V86-3. Det är en bra häst, och pojken som kör, Kevin Oscarsson är fantastisk, jag ser en blivande storkusk i honom. Den rekommenderar jag som spik.

Någon miljonskräll man inte får missa?

– 12 Sugarman S.R.P i V86-6. Den är intressant och bara spelad till fyra procent. Loppet är brutalt öppet, vågar man ta med den på tre-fyra hästar - och den vinner - så sitter man bra på det. Många kommer att helgardera det loppet.