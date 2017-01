Under onsdagen var det rekordpott att spela om på V86 – och det blev även miljonutdelning sedan flera skrällar vunnit.

När krutröken hade lagt sig efter den sista V86-avdelningen var det 15 system, av totalt 997 217 inlämnade, som hade lyckats pricka alla rätt.

Mest av alla i hela Sverige vann man hos Willys på Wieselgrensplatsen i Göteborg, där delar 20 kunder på totalt 5,2 miljoner kronor.

Av förståeliga skäl har det varit ”full rulle” hos butiken under torsdagen.

”Ringde och väckte henne”

– Vi har haft en del att göra i dag, skrattar butikens spelansvariga Annica Larsson till Trav365 och fortsätter:

– I dag har det varit kul att jobba, kunderna är så klart jätteglada, även de som inte var med och vann. Det har kommit fram väldigt många i dag med kommentarer och som bara vill prata om vinsten, och det är riktigt, riktigt kul.

Hjärnan bakom det system som gav kunderna hos Willys-butiken 5,2 miljoner kronor är en tjej i personalen vid namn Sanny Mattila, hon fick den glada nyheten under torsdagsmorgonen.

– Jag ringde och väckte henne i morse och berättade vad som hänt, och hon trodde inte det var sant. Efter att vi lagt på så ringde hon tillbaka efter 15 minuter och frågade om jag skojade. Hon har fått många kramar av kunderna i dag.

Så såg systemet ut

De 20 kunder som var med på systemet kunde under torsdagen hämta ut sin vinst, runt 260 000 kronor per andel.

– Det är så klart den största vinsten som vi haft hittills på andelsspel och en sådan här vinst gör ju att man vill mer. Vissa av de som var med och vann är intresserade av trav, men många är våra stamkunder som alltid köper andelar hos oss och det är extra roligt att det var så många stamkunder som fick vara med och vinna.

Systemet innehöll tre spikar, i tur och ordning Amalia Cash, Kash Brodda och Mellby Collector.

– Svårare behöver det inte vara, skrattar Annica Larsson och berättar vidare:

– Men i V86-7 fick vi in vinnande And Here I Am tack vare en strykning, så där var det tur med i bilden, och det är väl det man behöver. Tur blandat med skicklighet.

Hur känns det att vara bäst i Sverige?

– Det känns helt underbart, och en sådan här jättevinst ger ju lite ringar på vattnet.