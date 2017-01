– Om jag vinner blir det wild and crazy, säger han.

Den 37-årige Solvalla-tränaren har kvalat in fyra hästar till världens största travlopp.

Daniel Redén har prytt förstasidan på franska tidningar, han har varit med i franska talkshows i tv och det har gjorts franska seriestrippar om honom.

Den i grunden blyge killen från Enköping har bjudit på sig själv i sociala medier, mer traditionella medier och till vardags i Frankrike.

En kontrast till de väldigt allvarsamma franska hästkarlarna med stor integritet.

Fyra hästar i Prix d’Amerique har aldrig någon svensk tränare haft tidigare.

I det stora genrepet Prix de Belgique på Vincennes för två veckor sedan var Call Me Keeper tvåa, Wild Honey trea, Lionel fyra och Trinity Zet sexa (Trinity Zet ska inte vara med i Prix d’Amerique – Propulsion ströks inför Prix de Belgique på grund av problem med ett sår). Tidigare i vinter var Lionel tvåa i Prix du Bourbonnais och Propulsion tvåa i Prix de Bretagne.

Unikt hemligt material

Daniel Redén kommer inte från någon hästfamilj utan fastnade för travet när hans pappa tittade på Tipsextra på tv. Fram till 15 års ålder hade han inte rört en häst, han tog sin moped till Stefan ”Tarzan” Melanders stall och frågade om praktik.

Han var en lovande ishockeymålvakt i Västerås, han har döpt sin dotter till Delicious i andranamn efter sin stjärnhäst och han har en stjärnkikare hemma på altanen som hobby.

Daniel Redén driver något som kan kallas popstall hemma på Furuby Gård i Örsundsbro med miljardären Bengt Ågerup som storhästägare, fotbollsprofilen Glenn Strömberg som en annan hästägare, tidigare fotbollsspelaren Johan Arneng som avelsansvarig och tidigare hästsportjournalisten Thomas Hedlund som administratör.

Banorna på gården har ett unikt och hemligt material, träningen kan liknas vid en friidrottsfilosofi.

Rankar PdA-hästarna

I Prix d’Amerique ska Daniel Redéns alla fyra hästar tävla barfota på hovarna, för Propulsion blir det första gången barfota och första gången med norskt huvudlag på huvudet.

Propulsion har liknats vid sprinterstjärnan Usain Bolt.

– Han är en riktig atlet och ser ut som en världsstjärna. Han är mer speedig än stark. Som individ är han en gangster, han är busig och glad – det gillar jag, säger Daniel Redén.

Lionel är mer som en kenyansk 10 000-meterslöpare.

– Han är muskulös och snygg. Han lever på sin otroliga styrka och 2700 meter som det är Prix d’Amerique är nästan för kort för honom. Han är lika mycket gangster som Propulsion, säger Daniel Redén.

Call Me Keeper har kallats Hannibal Lector efter den fiktiva filmpsykopaten, en häst Daniel Redén valde ut som ettåring och håller mycket kär och det är också han som kommer att få betäcka superstoet Delicious U.S. först.

– Han är som en mix av Propulsion och Lionel. Han lever mycket på sin inställning och har trivts mycket bra i Frankrike under lång tid. När det gäller personligheten kan han vara oberäknelig och elak och vilja äta upp alla, säger Daniel Redén.

Wild Honey är divan.

– Hon är en vacker ballerina. Hennes främsta egenskap är speeden. Hon kan vara väldigt sur och arg och hon vill bestämma själv och helst gå på catwalken, men innerst inne är hon en snäll häst, säger Daniel Redén.

Efter de sista träningsjobben på den gigantiska travträningsanläggningen Grosbois utanför Paris gav Daniel Redén betyg på formen på sina hästar – Lionel och Call Me Keeper fick fem plus, Propulsion och Wild Honey fick fyra plus, på en femgradig skala.

För Sportbladet rankar Daniel Redén sina hästars chanser i Prix d’Amerique:

– Lionel är etta, Call Me Keeper tvåa, Propulsion trea och Wild Honey fyra.