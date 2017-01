Carlsson: ”Kan krossa allt igen”

Men snackhästen New Cash är ett jättelöfte som imponerade i debuten.

New Cash har onekligen förutsättningar för att vandra mot stjärnorna. Hans pappa är dubbla Prix d’Amerique-vinnaren och avelsgiganten Ready Cash. Han tränas av Tomas Malmqvist som har jättestora framgångar med sina unghästar. Redan efter kvalloppet började det snackas om den treårige supertalangen som såg kalasfin ut. I debuten vann han lekande lätt och imponerade.

Nu bär det av från Jägersro till Solvalla för livets andra start. Men om han är hästen som många tror att det är så vinner han mot det här gänget också.

I tisdags innan tävlingarna på Jägersro var han ute och provade startbilen och då skötte han sig bra och öppnade snabbt. Med all

respekt för Global Un Poco, som tillhörde snäppet under de bästa i fjol som tvååring, så spikar jag New Cash i en lurig V75-omgång.

Jag var också nära att spika Undies som har tagit tre raka segrar i övertygande stil. Lillebrodern till unghäststjärnan Rolling Stones har vunnit med krafter kvar och ser ut att vara under härlig utveckling. Men The Lucky One kan sätta käppar i hjulen genom att ta ledningen i kraft av att han är så startsnabb. Den hästen jagar också sin fjärde

raka seger och kan bli en svår nöt att knäcka i V75-5.

Dessutom måste obesegrade Canton America med på kupongen då han har imponerat i fyra raka för Johan Untersteiner. Inte omöjligt att han rundar allt trots sämsta läget.

Hoppas på smällkaramell

I V75-inledningen är danskfödde men norsktränade Patricia Hastrup stor favorit. Det tioåriga stoet har tagit fyra segrar och en andraplats på de fem senaste starterna. Men hon har tävlat barfota på slutet och nu måste hon gå med skor.

Har dessutom fjärdespår på 20 meters tillägg vilket kan innebära en tappstart. Det är lurigt öppet bakom henne och jag helgarderar loppet och hoppas på en riktig smällkaramell.

Utfärdar en liten varning för Anna som är i bra form och som borde kunna ta en seger när som helst. Hon har gjort bra lopp en längre tid och är snabb från början. Är helt bortglömd.

Inte helt pålitlig favorit

I V75-2 heter favoriten Quebec C.D. som är obesegrad efter tre starter. Han kommer nu åter efter ett litet uppehåll och har spår åtta bakom bilen. Är given men det finns flera roliga motbud såsom finske Astrodome och Vegas Am som båda har börjat bra. Se även upp för My Sacrifice som har två raka segrar och nu får Kevin Oscarsson i sulkyn.

Linus Boy är favorit i V75-4 och stall Timo Nurmos visade mycket bra form i går via två V75-segrar och en andraplats på Bergsåker. Linus Boy är stark och rejäl men inte helt pålitlig och ibland stämmer inte aktionen riktigt. Kan

absolut vinna men får sällskap på kupongen av främst Dynamite Light och Sambuco.

V75-6 är ett härligt intressant långlopp där Udo’s Oiler är favorit. Han har varit riktigt bra i de två senaste starterna. Senast höll han starkt som tvåa och gav Narold Vox en rejäl match om segern. Men det är dubbla tillägg och det kan lätt bli stökigt under vägen.

Lär bli något av ett ”skrik”

Ett måstestreck är Matchmaker As som nu har två lopp i kroppen efter sin comeback och som står intressant till med springspår på start. Han är snabb ut och skulle han komma till ledningen blir han något att bita i för övriga.

Hästen är nämligen obesegrad i spets och han gillar även lång distans. Är väldigt lite streckad i nuläget men lär säkert bli något av ett ”skrik” under söndagen.

Rubacuori Alca är favorit i V75-7 efter den imponerande segern senast när han besegrade M.T.King of Cash. Jag gillar hästen skarpt, en riktig tuffing med helt rätt inställning.

Det kan bli körning från början mellan ett par startsnabba konkurrenter som jagar ledningen. Hittar Uhrberg ner i ett bra slagläge är det bra chans att Rubacuori Alca krossar allt igen.

Micke Carlssons V75-system

V75-1: Alla 11 hästarna (9–5)

V75-2: 8–3–10–9–2–11–6–5 (12–4)

V75-3: 5 New Cash (8–7)

V75-4: 10–4–11 (7–6)

V75-5: 5–12–2 (7–3)

V75-6: 6–15–14–9 (1–3)

V75-7: 5 Rubacuori Alca (4–3)

3 168 rader/1 584 kronor