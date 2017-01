Sportbladets V4-tips

V4-1, 2 140 meter volt

1 Global Tenderness – Untersteiner P – k 3 1 5 16,5

2 Popstar Broline – Hansen J 0 0 d 4 6 17,0

3 Mill Yang – Jonasson C k 4 4 2 d 16,8

4 Delicious Grim – Untersteiner J p k 1 k 2 16,5

5 Paljett – Thorson O k 0 6 5 d 15,2

6 Crispi’s Memory – Boel S d 7 4 5 5 16,6

7 Licketyclick – Henriksson J d 0 2 0 4 17,5

2 160 meter

8 Don’tmakememad – Danielsson H 0 5 0 0 k 15,7

9 Flynn Rider – Johansson M R 0 0 6 6 3 15,0

10 Rio An d’Mill – Virestedt A 6 8 0 d 0 16,6

11 Miss Euphoria – Oscarsson K 5 0 5 2 0 15,8

12 Hey Joe – Lugauer C 7 d 3 6 6 16,4

13 Justanothernovaic – Björkman L L 0 6 0 7 0 15,1

14 Vaynett Streamline – Paal W 0 0 0 0 0 16,7

15 Vekas Goldwing – Karlstedt T 0 0 1 2 d 15,1

Rankning: 1–4–7–15–11–2–12–9–10–13–5–6–3–8–14.

Kommentar: Vi kan nästan lova att en Untersteiner vinner det här loppet. Global Tenderness får tipset på spetsläget, men Delicious Grim är nog en bättre häst, även om osvuret är bäst.

V4-2, LD-1, 2 140 meter volt

1 Bransby Sweet Kiss – Asklund M 0 4 6 0 4 18,2

2 Mellby Espri – Lövgren J 7 7 1 0 0 15,1a

3 Secret Dream – Sjunnesson J 2 2 6 4 0 16,0

4 Mazarin Hönez – Oscarsson K 4 0 6 0 6 16,5

5 Bourbon du Nord – Untersteiner P 3 0 0 5 d 16,0

2 180 meter

6 Try Osted Antik* – Boel S 0 3 1 3 2 16,1

7 Kingstein L.Romsås – Paal W 5 3 2 4 0 15,1

8 Le Baron – Jonasson C 4 3 7 2 3 15,4

9 Rocky Hanover – Untersteiner J 1 3 4 4 0 15,8

10 Gideon Boko – Lugauer C 4 1 d 1 3 15,0

11 Incognito Tooma – Rennesvik E 6 7 0 4 2 14,7

12 Ingo Rols – Karlstedt T 4 d 2 3 6 15,4

13 Ronnie O’Sullivan – Larsen H 6 4 7 0 0 15,0

14 Hugelinda – Hansen J 0 0 4 0 0 13,6

15 Liza with a Z. – Thorson O 5 3 0 3 5 15,0

Rankning: 10–2–9–11–1–7–15–5–12–6–3–14–13–8–4.

Kommentar: Samma typ av proposition som på Åby i onsdags. Kul. Fördel tilläggshästarna. Mellby Espri gör debut för J Lövgren.

V4-3, LD-2, 2 140 meter auto

1 Pashman – Oscarsson K 0 5 d 6 6 14,3a

2 Victor Maxim – Untersteiner P 6 3 0 0 0 13,6a

3 Fabriz Boko – Lugauer C 5 0 2 0 0 14,4a

4 Springeling – Danielsson H 4 4 7 0 d 13,9a

5 Prestige V.G. – Andersson M 7 7 0 7 d 14,2a

6 Rock Star Fougett – Simon F 6 3 d 6 0 13,4a

7 Tour de France* – Sjunnesson J 1 2 6 5 0 13,4a

8 Cyber Lane – Untersteiner J 1 1 1 1 1 13,6a

9 Brosa Am – Lindgren M 1 1 1 3 0 12,2a

10 Maniac Face – Jonasson C 0 2 4 5 0 13,7a

11 Raise Wise As – Boel S d d 1 3 0 13,7a

12 Niveau – Paal W 6 5 4 0 5 12,9a

13 Civillo – Hansen J 6 d 4 6 5 12,6a

14 Move Your Feet – Larsen H 3 0 5 3 2 13,8a

Rankning: 8–9–3–11–6–7–13–12–1–14–4–2–10–5.

Kommentar: Trots snabba pengar och ett dåligt läge är Cyber Lane åter svårstoppad, i jakten på sjunde raka segern sedan debuten, han glänste ju verkligen vid segern senast. Om man garderar är Brosa Am den klart mest streckvärde. Fabriz Boko och Raise Wise As är övriga två som bör komma på tal.

V4-4, Trio, 1 640 meter auto

1 Delicious Avista – Oscarsson K 5 0 k k 0 15,4a

2 Sonny Bull – Henriksson J 0 7 0 2 3 11,8a

3 Piraya Hästak – Untersteiner P 0 1 0 7 3 12,2a

4 National Pe – Larsen H 0 5 0 2 0 11,5a

5 You Know Me – Lugauer C 7 2 0 1 1 12,7a

6 New Star Power* – Paal W 2 0 7 2 0 11,3a

7 Star Keeper – Boel S 2 d 0 0 0 13,6a

8 Silver Annie – Andersson R 5 4 0 2 5 11,9a

9 Staro Ivy League – Lövgren J 4 1 2 5 1 13,4a

10 Money Lloyd – Lindblad C 0 7 0 0 0 11,6a

Rankning: 9–5–2–6–8–4–10–3–7–1.

Kommentar: Bara tio hästar i det här loppet, men det är lätt att ha överseende med en dag som denna då Halmstad, som brukar ha kunna ha svårt att locka hästar, bjuder på fulla fält i övriga V4-avdelningar. Staro Ivy League imponerade senast, blir svårslagen igen. Men ska man spika honom också börjar det likna en flerkupong. Det behöver absolut inte vara fel, men på vårt 40-raderssystem får Staro Ivy League sällskap av tre hästar, där You Know Me, spetsfavoriten (?), är främsta utmanaren.

Systemförslaget

V4

V4-1: 1–4 (7–15).

V4-2: 10–2–9–11–1 (7–15).

V4-3: 8 (9–3).

V4-4: 9–5–2–6 (8–4).

40 rader/80 kronor.

Lunchdubbel

LD-1: 10–2–9–11–1.

LD-2: 8.

5 rader.

Trio

Etta: 9.

Tvåa: 5–2–6.

Trea: 5–2–6–8–4.

12 kombinationer.