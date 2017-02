Titta, superfölet – efter Bold Eagle

Här är den nyfödde sötnosen som förväntas bli rekorddyr – trots att den inte ens är ett dygn gammal.

Föräldrarna: stjärnstoet Tamla Celeber och den dubble Prix d'Amérique-vinnaren Bold Eagle.

– När jag fick beskedet så skrek jag högt, det är en korsning som är top of the top, säger Magnus Rundgren, avelschef på Am Bloodstock.