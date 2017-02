Galna löftet – om han vinner igen

Under 2016 spelade Magnus Pettersson, 44, in knappt 4,3 miljoner kronor på sina travtips via andelsspel till kunderna.

Och under 2017 har formen fortsatt för butiken Hemmakväll i Kungälv, som Magnus driver tillsammans med sina två yngre syskon.

I lördags satte han sju rätt på V75 vilket gav 40 andelsköpare 1 856 kronor vardera.

Förra onsdagen, när V86 saxades mellan Solvalla och Jägersro, fick Magnus in tre system med alla åtta rätt som gav 1,3 miljoner kronor, som delades på 196 andelar, 6 800 kronor per vinnare. Bland annat fick han in jätteskrällen Tricia med Kim Moberg i sulkyn.

– Det känns fantastiskt bra. Direkt efter sista loppet hade jag 30 sms i mobilen från kunder som ville visa sin glädje. Det var allt från tack-sms till massa hjärtan, säger Magnus Pettersson till Trav365.

Tror på jätteskräll

Efter miljonvinsten har kunderna visat sin uppskattning till både Magnus och hans båda syskon.

– Jag var kvar i butiken till halv två på natten, det var skyltar som skulle göras och det var vinnare man skulle prata med. Efteråt har några kunder kommit med blommor och en kom med presentkort till fiskbilen till oss tre. Och en del har kommit med kramar. Det är härligt.

Efter den senaste veckans succé på V86 är självförtroendet på topp hos Magnus. När spelformen saxas mellan Solvalla och Bergsåker, sticker han ut hakan med en riktig rysare, bara spelad till fyra procent just nu.

– Nu har man ju självförtroende och vågar litegrann. Jag tror på 7 Make it Quick (V86-2). Fick inte riktigt chansen senast och är väldigt, väldigt bortglömd här.

– Sedan kan det vara dags för 7 Natalie de Vie (V86-4). Jag följt den noga men jag väntar bara på att det ska lossna. Jag vet att den har mycket i sig och kan ta det här gänget på kort distans (1 640 meter autostart).

”Blir spontanresa”

Vad är bästa spiken då?

– Jag tycker det är en rätt svår omgång i dag, men Björn Goop måste ha chansen med 5 Malkin N.O. (V86-6). Det är en tråkig spik, då han är storfavorit, men men.

Skulle Magnus Petterssons tips gå in även i kväll så har han avgett ett löfte till sina kunder.

– Vi har sagt, om vi skulle vinna igen, att vi ses på Landvetter halv elva i kväll. Resan börjar där.

Oj, vart kommer resan gå då?

– Det får bli en spontanresa någonstans, så långt har jag inte tänkt, ha ha.