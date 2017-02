De spelade in över 30 miljoner på trav under 2016 och kan prisas som årets ombud.

På lördag avgörs V75-finalerna på Solvalla, med bland annat rekordjagande storfavoriten On Track Piraten på startlinjen – och stjärnskottet Master Crowe.

Men, vilka hästar bör man hålla koll på som kan skrälla och är de två stjärnhästarna ovan de säkraste korten?

Trav365 bad tre riktiga storvinnare om sina hetaste tips inför lördagen.

Under 2016 lyckades butikerna spela in över 30 miljoner kronor på sina travtips till flertalet av sina andelssköpare och kunder. På söndag kan en av dem utses till ”Årets ATG-ombud” vid en gala på Stockholm Waterfront.

Här är experternas syn på V75-finalerna på Solvalla och 2016 års bästa vinstminne.

Hemmakväll, Kungälv

Tippare: Magnus Pettersson, 44.

Totala travvinster 2016: 4,3 miljoner kronor.

De 2 bästa spikarna:

– Det blir de som hela Sverige har spikat. 3 On Track Piraten i V75-3. Motivering behövs knappast, det är en ny Järvsöfaks.

– Sedan är det 6 Master Crowe i V75-5. Jag tycker han möter ett ännu enklare motstånd än senast och går från klarhet till klarhet.

De 2 bortglömda skrällarna:

– 4 Staro Ivy League i V75-1 tycker jag är för lite streckad. Gick fantastisk bra för två gånger sedan på V75 och vann ganska lätt då. Även senast gjorde han det bra, men åkte dit i slutsteget och fick ett tungt lopp.

– 6 British Steel i V75-7. Han gjorde så jag vann 1,3 miljoner på V86, 2 februari i år. Han har hysterisk form. Sju procent på den är för lite.

Ditt bästa vinstminne från 2016?

– Det var 28 september. Vi vann 802 000 kronor på V86 och blev bäst i landet. Samma dag fick min yngre syster beskedet att hon var fri från sin cancer. Det blev en helt fantastisk dag och kväll.

Café Brasco, Stockholm

Tippare: Dennis Olofsson, 50.

Totala travvinster 2016: 27 miljoner kronor (11 miljoner kr på butikens andelsspel och 16 miljoner på butikens Tillsammans-lag)

De 2 bästa spikarna:

– Det blir svårt att fälla 3 On Track Piraten i V75-3. Han har läge och form. Antingen blir det ledningen direkt, eller att 5 Royal Fighter tar den men släpper.

– 6 Master Crowe, V75-5, spikar alla och det är tråkigt, så jag måste hitta ett motdrag. Jag sticker ut hakan och säger 1 Erica i V75-6. Var fantastiskt bra senast, även om distansen är ett halvvarv kortare nu. Jag tror det blir ledning från start till mål och Torbjörn Jansson är erkänt skicklig som kusk.

De 2 bortglömda skrällarna

– 5 Önas Igor i V75-1 kommer vara med på alla mina kuponger. Jag tror han kommer till ledningen, men släpper till någon av de mer betrodda hästarna. Det kommer bli ett bra tempo med 8 M.T.King of Cash i loppet, men jag tror det blir en ”sesam öppna dig”-lucka på upploppet och Önas Igor spurtar ner alla.

– 12 Frantic, V75-4. Var väldigt bra senast från en halvlång vila och hade ett dåligt läge då också. Blir det lite flyt med positionerna så är det en härlig tre-procentare.

Ditt bästa vinstminne från 2016?

– Det måste vara nyårsafton. Vi hade många kunder som aldrig tidigare köpt andelar, men som på nyårsafton lade 1 000 kronor per man, totalt 44 andelar. Vi satte sju rätt på V75 och det blev 4 600 kronor per andel. Dagen efter kom några av kunderna in i butiken, lite trötta och visste inte ens hur de skulle rätta kupongen. En dam blev så överraskad över att det blev vinst, att jag trodde hon skulle bryta ihop av glädje. Samma människor lade även in samma summa till helgen efter och vann igen, då 25 000 kronor per man.

Direkten Stockholms Turaffär, Stockholm

Tippare: Stefan Lundin, 40.

Totala travvinster 2016: 1,7 miljoner kronor i butiken.

De 2 bästa spikarna:

– 3 On Track Piraten (V75-3) och 6 Master Crowe (V75-5) är de givna valen om man struntar i spelprocent och ser till vilka som har bäst segerchans.

– En alternativ spik är 10 Mellby Duke med Peter Untersteiner i V75-1. Det kan bli ett rätt bra tryck i loppet med några hästar som vill ta ledningen. I de två senaste starterna har hästen blåst fältet från sista position på upploppet. Även om 8 M.T.King of Cash är hur stark som helst så kan Mellby Duke blåsa förbi det här fältet.

De 2 bortglömda skrällarna

– 1 Erica i V75-6. Jag hade den som drag senast när den vann och jag tror det kan bli spets igen, men ett litet minus för distansen. Jag är inte helt främmande för att den kan hålla undan och vinna till sju procent.

– 6 British Steel i V75-7 fick avsluta riktigt, riktigt bra senast när den vann, trots att den kördes snällt. Loppet kan bli perfekt kört nu. 1 Zenit Brick och 4 Thai Navigator vill ha spets och jag tror inte heller Johan Untersteiner kommer backa undan i en V75-final med 8 Aron The Baron. Kan British Steel få positionen andra eller tredje utvändigt om ledaren, och draghjälp sista 7-800 meterna av 11 Carabinieri tror jag den kan sitta. Streckad till sju procent – jag tycker den är given.

Ditt bästa vinstminne från 2016?

– Jag var på plats på Olympiatravet och hade gjort ett stort andelssystem som gick in. Det blev 350 000 kronor totalt och 35 000 kronor per andel. På kvällen var det fest med kända svenska olympier, så det var perfekt. Det är alltid speciellt att sätta tipset när man är på plats.



FOTNOT: De två övriga butikerna som är nominerade till priset är Ica Maxi i Alingsås och 69:ans Spel och Tobak i Stockholm.