En spelare tog hem hela potten när succéspelet Top7 avgjordes.

Master Crowe som var jättefavorit fick se sig besegrad av Young Farmer.

När även jätteskrällarna Florida Sea och Cut Him Some Slack slog sig in bland de sju bästa så blev det oerhört svårlöst.

Endast ett system i landet prickade därmed in alla rätt.

Största vinsten någonsin

En spelare, hemmahörande i Skellefteå, satsade 48 kronor.

Hans G Lindskog, vinnarambassadör hos ATG, har inte varit i kontakt med vinnaren ännu, men meddelar att han gratulerat personen via sms.

– Jag har inte fått något svar tillbaka ännu, men det är här ju stort alltså, det är den högsta top 7 vinsten någonsin. Jag har skickat ett sms till vinnaren och gratulerat, säger han till Trav 365.