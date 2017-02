TV4-profilen Matteus Lillieborg ”lovade” seger nästa gång travhästen New Star Power skulle starta på mikrobloggen Twitter.

På onsdag är det dags för V86-tävlingar igen, den här veckan saxas omgången mellan Solvalla i Stockholm och Jägersro i Malmö.

V86 är känt som en utslagsgivande och svår spelform och att ha en säker spik på V86-spelet kan vara nyckeln till miljonerna.

En säker spik kan TV4-profilen Matteus Lillieborg sitta på.

– Det måste vara bra toppchans, säger han till Trav365.

”Kan aldrig tänka mig”

Men vi tar det från början. Det var efter New Star Powers senaste lopp på Solvalla, den åttonde februari, som TV4-profilen skrev följande på mikrobloggen Twitter.

”Snacka om att New Star Power vinner nästa gång med bättre nummerbricka”, skrev Matteus Lillieborg.

På onsdag är det dags för New Star Power då hon startar i V86-7 från Jägersro, med spår sex över distansen 1 640 meter bilstart.

– Hon satt 50 meter efter ledaren dryga varvet från mål senast, men gick ju som ett skott och var bara en längd efter i mål, hon slutade trea men var väldigt nära på att bli tvåa, säger Matteus Lillieborg till Trav365 och fortsätter:

– Det var verkligen ett lira-nästa-gång intryck på henne, och det måste vara bra segerchans på onsdag.

Hur ser du på uppgiften för hennes del?

– Kort distans för henne är väldigt bra, och jag tror hon vinner det här loppet från spets. Jag tror hon tar sig förbi värste konkurrenten You Know Me från start då hon är ärkestartsnabb och sedan kan jag aldrig tänka mig att Wilhelm Paal släpper över kort distans på Jägersro. Kort och gott, det är toppchans.

”Bättre än tidigare”

Matteus Lillieborg brukar emellanåt bjuda på fina vinnare, både i TV4, TV12 och ATG Live och just New Star Power är en häst han följt.

– Jag har följt den här hästen hela tiden, jag brukar följa Wilhelm Paals hästar och New Star Power är nog bättre nu än vad hon någonsin varit tidigare, säger Matteus Lillieborg och avslutar:

– Jag vill inte ha några rubriker om att jag lovar seger, men hon är så jäkla snabb och fin travare och det är verkligen läge för henne nu på onsdag.