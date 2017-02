När krutröken lagt sig hade han spelat in 977 000 kronor – till 37 kunder.

Lördagens V75-omgång avgjordes på Axevalla, utanför Skara, och superfavoriten Nuncio gjorde ingen besviken och vann lätt.

Låg utdelning på sju rätt på grund av det? Nej.

Flera av de andra favoriterna i omgången föll – vilket bäddade för utdelningen på 241 936 kronor – bara på sju rätt.

”Kunderna är glada”

En som var helt rätt ute i lördags: Nader El Ashkar, som äger och driver spelbutiken Naders Spel och Tobak i Spånga, Stockholm.

Han gjorde två identiska andelssystem till omgången.

Ett lämnades in i butiken, där 17 personer köpte in sig, och vinsten blev 369 000 kronor, eller cirka 22 000 kronor per andel.

Det andra lämnades in via Tillsammans, där köpte 20 kunder in sig, som får dela på drygt 30 000 vardera.

– Totalt spelade vi in 977 000 kronor till 37 kunder. Dom är glada, säger El Ashkar till Trav365.

”Kunde inte förlora”

Han fortsätter:

– I slutet av december gick det riktigt bra här i butiken och det trillade in flera miljonvinster, januari har varit lite tungt, men nu är vi på banan igen, säger han och skrattar.

Som ”alla” andra hade Nader spikat storfavoriten Nuncio i V75-4.

– Han kunde inte förlora. Men sen gick jag emot alla andra favoriter, en sån omgång som i lördags, tål bara att en favorit vinner. Det viktigaste var att favoriten 10 Pokemon Ås förlorade i V75-3. Det långa upploppet gjorde jobbet där.

Hårt i mål i V75-7

Inför sista avdelningen satte Nader El Ashkar kvar med fyra hästar: 1 Globalsatisfaction, 3 Emmett Brown, 6 Diggers Elias och 9 Beppe Am.

Loppet blev stökigt och endast tre hästar klarade sig igenom det 1640 meter långa loppet utan att galoppera.

In på upploppet såg 3 Emmett Brown ”klar” ut - den hade betalade 470 000 kronor.

– Men han galopperade, jag var så förbannad då, förklarar Nader.

Istället kopplade 1 Globalsatisfaction segergrepp, efter att ha fått luckan i sista sväng.

– Men han utmanades hela vägen av 12 Hertig Shim. Jag blev så förbannad igen då jag trodde den skulle vinna, men 1 höll undan och det var en lättnad. Man brukar förlora på målfoto, nu vann vi på ett, det var skönt. Sånt där brukar jämna ut sig, säger Nader El Ashkar till Trav365.