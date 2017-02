Vi tar tjuren vid hornen direkt i dagens extra V75-omgång som körs i Gävle.

Spitcam Jubb har övertygat i två raka segrar och framförallt senast var han ruggigt fin. Klev då runt fältet efter att ha gjort grovjobbet i tredjespår under slutvarvet.

Jag träffade Kaj Widell på Solvallas stallbacke några dagar senare och han kunde nästan inte sluta prata om Spitcam Jubb som han tyckte var bättre än någonsin och bara går framåt ytterligare med loppen i kroppen då hästen hade varit sjuk inför starten på Åby näst senast.

Jag vet att han inte har någon bra statistik över sprinterdistans men från ett perfekt läge kan jag inte låta bli att chansspika hästen på den knallform som han har och hur nöjd Kaj Widell låter.

Spitcam Jubb är tredjehandare på strecken och med all respekt för Origo Tilly och Highspeed Call som är mer streckade tror jag att Spitcam Jubb är den tuffaste i slutstriden.

Lukas Zaz är klar favorit i V75-2 men han vinner och det är bara att spika. Timo Nurmos har form på stallet och har sagt till mig att den här hästen är under kraftig utveckling. Näst senast brakade han till ledningen och vann säkert.

Senast gav han Uppohoppa en match och var tvåa bakom denne i en snabb avslutning efter drygt 1.10 sista 700 metrarna. Uppohoppa såg vi i Eskilstuna i går hur bra han var som tvåa bakom Rigel Face.

Lukas Zaz är mycket startsnabb och leder runt om.

Har fått snabba pengar på sig

Aileron har haft en fantastisk utveckling hos Robert Bergh och radat upp

fina insatser. Är härdad i tuffa gäng och vann V75-finalen senast från spets och i jänkarvagn. Då hade man även skruvat ur brodden i skorna. Frågan är hur det blir i Gävle då väderprognosen säger minusgrader fram tills tävlingarna börjar.

Visst kan Aileron vinna igen men han har även fått snabba pengar på sig och är stor favorit så han får sällskap på kupongen av ett par. Se upp för Ladyofthelake som går bra varje gång,

visade fin form senast i en bra avslutning och trivs över lång distans.

En riktig rysare

I kallblodsloppet, V75-4, är Mix Mollyn favorit och det är inte omöjligt att han kan leda runt om.

Enligt tränaren Björn Karlsson är hästen bäst med sommarbalans och frågan är om det går att köra så på banan.

Glöm inte Ulsrud Troll som vann på V75 för Torbjörn Jansson näst senast. Nu kör Jansson igen och Ulrsrud Troll kan mycket väl runda samtliga.

En rysare är även Storsjarmören som har toppform och som satt fast med krafter kvar senast.

När två träter ...

Björn Röcklingers Devon Am har visat toppform i två raka segrar och framförallt senast var hon läcker då hon gled undan från spets i elegant stil. Är mycket startsnabb men det är även Lindeberg som finns på insidan. När hästarna är sida vid sida är det extra svårt att ta en längd i början. Det är därför troligt att Lindeberg tar ledningen och över kort distans kan han hålla hela

vägen.

När två slåss vinner en tredje brukar det heta. Blir det tokkörning i början kan bakspårshästar som Stronghold (gör årsdebut) och Etosha Boko (två lopp i kroppen) komma in i matchen.

Malkin N.O. är storfavorit i V75-6 och hon har visat knallform i de senaste starterna. Det ska dock sägas att det har varit efter helt perfekta resor och det är inte säkert att det blir någon smörresa från spår sju. Det är flera startsnabba med och det kan bli ett stökigt lopp. Pointillist, Jeppas Picasso, Dreams Burn Down och Come Back har alla mycket bra form och är givna garderingsbud.

Favoriten i V75-7 Genuine Boko vann i årsdebuten och slog då Alle Cash från rygg på ledaren. Hon är startsnabb och kan leda runt om, men får sällskap av ett gäng på kupongen.

Micke Carlssons V75-system

V75-1: 2 Spitcam Jubb (3–6)

V75-2: 5 Lukas Zaz (12–11)

V75-3: 11–7–9–3 (15–5)

V75-4: 7–1–3–12–10–4–9–11 (5–15)

V75-5: 5–4–11–10 (8–12)

V75-6: 7–6–3–8–5 (10–1)

V75-7: 6–2–7–15 (11–10)

2 560 rader/1 280 kronor