Saldochocken: Hade 1,2 miljoner på kontot

Mannen i 40-årsåldern från Värmland fick ett samtal från ATG:s vinnarambassadör Hans G Lindskog: ”Logga in på ATG-kontot, du har vunnit 1,2 miljoner på V75”.

Det var under söndagens V75-tävlingar på Gävletravet som utdelningen på sju rätt skenande iväg rejält.

När V75-7 hade gått i mål var det endast 6,76 system som prickat in alla rätt och de belönades med drygt 1,1 miljoner, bara på sju rätt.

I Värmland satt en av vinnarna, en man i 40-årsåldern.

Men det hade han ingen aning om – till ATG:s vinnarambassadör, Hans G Lindskog, ringde upp för att gratulera.

– Han sa åt mig att logga in på kontot, att jag vunnit på V75, säger vinnaren och fortsätter:

– Det var nästan overkligt, va, vad säger du? sa jag.

När han loggade in på sitt ATG-konto möttes han av saldot på drygt 1,2 miljoner kronor.

– Jättekonstigt, säger mannen.

SHL-profilen fick in honom på trav

I höstas trillade värmlänningen in på ATG via spelbolagets samarbete med SHL.

– Jag köpte några andelar i Färjestads Magnus Nygrens system, på den vägen är det att jag kom in på att spela trav. Jag är inte travintresserad och kan inget om hästar.

”Ett bra tillskott”

Men hur kan man då vinna miljonvinst på V75?

– Jag hade en prenumeration på Harry Boy (datasystem som väljer ut hästar efter spelprocenten), V75. Jag har kört det sedan i november, tror jag. Jag testade lite. Jag loggade in senast 11 februari och satte in 800 kronor, samtidigt köpte jag en Harry Boy på Dagens Dubbel och loggade ur. Sedan dess hade jag inte varit inloggad. Jag låter allt det där sköta sig självt, så loggar jag in då och då och kollar hur det gått för mina spel.

Den anonyme vinnarens Dagens Dubbel gick in - vilket gjorde att kontot fylldes på med 1 900 kronor – vilket i sin tur gjorde att V75-prenumerationen räckte längre än väntat och som blev värt 1,2 miljoner kronor i söndags.

– Jag fick sitta där i går och verkligen tänka hur det här gick till. Jag satt bara och tittade på skärmen.

Firade du?

– Det blev inte så mycket. Allt var, som sagt, bara konstigt. Det här trodde jag inte när jag köpte Harry Boy-prenumerationen.

Ska du fortsätta spela?

– Jag vet inte. Jag funderade på det i går. Ska jag fortsätta, eller ska jag ge mig? Vi får se.

Nybliven miljonär, vad ska du göra för pengarna?

– Jag hade tänkt byta boende framöver, det är ett bra tillskott till det.

Rätt V75-rad:

V75-1: 3 Origo Tilly

V75-2: 11 Gateaway Fortuna

V75-3: 2 Quatre Star

V75-4: 1 Mix Mollyn

V75-5: 8 Sambuca Knight

V75-6: 6 Pointillist

V75-7: 6 Genuine Boko

7 rätt: 1 160 596 kr.

6 rätt: 6 964 kr.

5 rätt: 374 kr.