Tillsammans har de spelat in sanslösa 95 miljoner kronor – på ett år.

På söndag har spelbolaget ATG:s nya spelform Grand Slam 75 premiär – en premiäromgång som avgörs i Östersund.

Café Brasco i Stockholm och Tildas Spel (Vinnatillsammans) från Eskilstuna bjuder Trav365:s läsare på sina bästa tips till omgången.

De två spelbutikerna har tillsammans spelat in sanslösa 95 miljoner kronor – bara det senaste året.

Främst är det via ATG Tillsammans som de firat sina stora framgångar.

”Fantastiska siffror”

Dennis Olofsson hos Café Brasco i Stockholm fick nyligen ta emot pris på ATG-galan som Årets ATG-butik och Årets Tillsammans-butik, Olofsson kan se tillbaka på det senaste året med ett leende på läpparna. 43 miljoner kronor har butiken spelat in det senaste året, 30 miljoner kronor på nätet och 13 miljoner kronor i butiken.

– Fantastiska siffror, det har gått jättebra, kommenterar Dennis Olofsson siffrorna.

Inför söndagens premiär av Grand Slam 75 har Dennis tagit fram en stark spik och ett bra drag.

– Jag tycker att 2 Björlifant (GS75-6) är en bra spik på söndag, han har överlägsen kapacitet, bra spår, bra kusk och en bra tränare. Bästa draget tycker jag att 10 Carisma Mearas (GS75-7) är, hon var mycket bra vid seger senast och utgångsläget behöver inte vara helt fel, andra eller tredjepar utvändigt så biter spurten bra över Östersunds långa upplopp.

”Kan inte riktigt fatta”

Tildas Spel i Eskilstuna, eller Vinnatillsammans, är en annan butik som kan presentera starka siffor det senaste året. Premiäråret för Vinnatillsammans har inbringat 52,6 miljoner kronor. Så sent som i lördags spelade de via Börje Andersson in 3,9 miljoner kronor och i september i fjol vann de 17,6 miljoner kronor på V75 genom Daniel Berglund.

– Det har varit helt fantastiskt, jag kan inte riktigt fatta hur det kunnat växa och gått så bra hela tiden. Runt nyår satte vi upp en liten målsättning att passera 50 miljoner kronor innan årspremiären i påsk, men redan nu är vi över 52 miljoner kronor, säger Per-Arne Chorell.

Grand Slam 75-premiär på söndag, vad är dina bästa tips?

– Bästa spiken tycker jag att 1 Trippa Undan (GS75-4) är, hemmaplan, bra utgångsläge, van tuffare konkurrens, och bra chans, säger Per-Arne Chorell och avslutar:

– Sedan har jag två drag att bjuda på, 6 Griffin (GS75-2) och 3 Lugnets Sardonyx (GS75-5). Griffin tror jag försöker ta emot 7 Grude Svarten hela vägen och Lugnets Sardonyx har fått tre lopp i kroppen, möter flera hästar som gör årsdebut, och den tycker jag visat rätt hygglig fart.