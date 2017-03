Tillbaka som vinnare efter grova sabotaget

Det var i mitten på december i fjol som travhästen Emil Fame blev utsatt för ett sabotage.

Det var inför travtävlingar i Bergen i Norge som en, hittills, okänd person tog sin in till den Gaute Lura-tränade hästen och spikade i tre sömmar i hästens hovar.

Emil Fame stod under en period av fyra-fem veckor på tuff antibiotikakur på djursjukhuset och framtida tävlingskarriären var oviss.

Men under torsdagen var Emil Fame mirakulöst tillbaka som en vinnare på travbanan igen.

”Händelsen polisanmäld”

TV4-profilen och den tidigare travkusken Lennart Forsgren är med och deläger Emil Fame.

– Han har ju gjort en start innan segerloppet i går, och det är så klart jättekul att han kunnat komma tillbaka på det sätt som han har gjort. Han verkar, vad man i varje fall kan se nu, inte tagit någon skada av sabotaget, säger Lennart Forsgren till Trav365 och fortsätter:

– Men sådant kan ju ändras fort, men just nu ser den biten i varje fall jättebra ut.

Vad säger du om den inträffade sabotaget mot Emil Fame i december i fjol?

– Man håller ju fortfarande på och utreder händelsen, den är polisanmäld och även norska travförbundet utreder saken.

Har de någon misstänkt?

– Jag vet att man har förhört några, men vad det innebär vet jag inte riktigt. Det är ju svårt att bevisa något sådant här.

– För min egen del så är jag inte intresserad eller ute efter den personen som gjorde det här, utan jag vill mer få reda på vad som hänt, och kanske få en anledning till varför det hände. Det viktigaste är dock att hästen kommit tillbaka, han måste haft jävulska smärtor när det hände, och man vill inte ens tänka på vilka smärtor han måste haft.

Vad var det som hände egentligen?

– Någon tog sig in till honom och slog i spikar i hovarna, en rätt in i strålen på bakhoven och två fram. Det går väl att jämföra med att någon slår in en spik under en nagel på en människa. När tränaren kom in till hästen så bara rann det blod och han stod och svettades och skakade, och det var hemskt när jag fick höra om det inträffade alltså.