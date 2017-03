Gjorde ’toksystem’ – vann 45 miljoner

Det var för snart tio år sedan som kvinnan, senare känd som ”Norrlandskvinnan” i trav-Sverige, blev ensam med alla rätt på V75.

Kvinnan, som lämnade in sitt V75-system hos Ica Nära Bygdeå, valde att inleda V75-omgången med två mycket tuffa spikar.

Resultatet: Real Desire och Brave Sand, som hon lämnat ensamma på sin V75-kupong, vann bägge till 58 respektive 16 gånger pengarna.

I tidigare intervjuer har vinnaren berättat att hon spelar för mer än vanligt, och att hon ofta chansar, också den aktuella lördagen 24 juni 2007, mer än vanligt.

På lördag avgörs V75-omgången – precis som för tio år sedan på Kalmar – och en ensam vinnare beräknas nu kunna kamma hem 48 miljoner kronor.

”Påverkar familjen i generationer”

Travvinsten på 45 miljoner kronor 24 juni 2007 var då den största vinsten i V75:s historia och står sig alltjämt som tidernas fjärde största V75-vinst genom tiderna.

– Jag inser ju att en sådan här summa pengar kommer påverka familjen i generationer, har kvinnan tidigare berättat i intervjuer.

Hennes system kallades av många inbitna experter som rena ”toksystemet” – men belöningen blev också riklig.

För en del av pengarna valde kvinnan att investera i travsporten då hon bland annat köpte travhästarna Year In Review och Vic Smith.

– Hon besöker ofta hästen, minst en gång i månaden, och det är så måna om sin häst och är underbara hästägare, har Per Lennartsson tidigare berättat, som tränade Year In Review och som under sin tävlingskarriär deltog i Sveriges största travlopp Elitloppet.

Så såg ’toksystemet’ ut:

V75-1: 1 Real Desire

V75-2: 15 Brave Sand

V75-3: 19 Hövding Lavec

V75-4: 6 Lanxess Palema

V75-5: 7 Ules Wilma

V75-6: 3 Conrads On Line

V75-7: 2 Hurricane Line