On Track Piraten jagar nionde raka segern i Gulddivisionen på lördag – och han blir megafavorit på V75.

Rättvikhästen On Track Piraten har haft en fantastisk vinter i den högsta klassen hemma i Sverige.

Han har tagit åtta raka segrar i Gulddivisionen.

On Track Piraten har vid sina segrar i Gulddivisionen i vinter varit jättefavorit, vid de sju senaste tillfällena har han varit spelad till under 20 för tio, och vid de fem senaste tillfällena har han varit spelad till under 15 för tio.

På lördag jagar den nioårige stjärnhästen sin nionde raka seger i Gulddivisionen och återigen blir han klar favorit på V75, ja, till och med megafavorit.

Men här är skräckstatistiken som travspelarna bör vara medvetna om.

”Jag tror det kommer gå bra”

On Track Piraten har på lördag lottats till innerspår bakom startbilens vingar, något som han gjort vid nio tidigare tillfällen i sin karriär. Av de nio gånger som han haft innerspår i sin karriär har han bara lyckats tagit ledningen vid två tillfällen.

– Ja, det kan ju krångla härifrån, från det här utgångsläget, säger hästens tränare Hans R Strömberg till Trav365 och fortsätter:

– Men han kan öppna snabbt från start hästen och även om taktiken är helt och hållet upp till kusken Johnny Takter så tror jag att han provar rejält.

Vad säger du om statistiken för hans del från innerspår, endast ledningen vid två av nio tillfällen?

– Senast han hade innerspår bakom startbilen så höll han ledningen, och när han hade innerspår på Åby inför Elitloppet i fjol så höll han också ledningen. Någon gång när han haft innerspår och blivit av med den så har det också strulat för honom, och att han tappat en längd på det. Jag tror det kommer gå bra.

”Förhoppningsvis Olympiatravet”

Hur ser du annars på uppgiften?

– Han måste ju så klart ha bra segerchans bara det löser sig, han är ju så pass bra den här att jag givetvis måste tro på bra segerchans igen, han har ju slagit dessa hästar tidigare.

Hur känns han för dagen?

– Bara bra, han har tränat på som vanligt här hemma efter segerloppet senast och det känns bra allting.

Vad händer efter den här starten?

– Då blir det ju V75-finalerna på Solvalla 1 april, sedan Romme 14 dagar senare, och sedan förhoppningsvis finalen i Olympiatravet, säger Hans R Strömberg.