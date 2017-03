Då ställer Torbjörn Jansson upp och tränar hästen – under Toya Anderssons rehabilitering.

Det var för två veckor sedan som Toya Andersson fick en hjärnblödning i samband med en träningsrunda.

Just nu befinner han sig på sjukhus och försöker sakta men säkert att återhämta sig.

Oron infann sig dock på sjukhuset hur frun Linda Andersson skulle orka att driva verksamheten på egen hand.

Då klev proffstränaren Torbjörn Jansson in i bilden – och under tisdagen åker Jansson och hämtar V75-hästen Dacia Scoop och tränar det fyraåriga stoet under tiden som Toya Andersson rehabiliterar sig.

”En sann hjälte”

– Jag fick en hjärnblödning för två veckor sedan i samband med en träningsrunda och jag hittades medvetslös och nerkyld. Ingen förbättring ännu, men ska väl flyttas till andra sjukhus för andra undersökningar och behandlingar, säger Toya Andersson via sms och fortsätter:

– Oron över verksamheten i stort och hur länge Linda ska orka själv med mera, är sådant som gör situationen än värre.

Det var då som Torbjörn Jansson erbjöd sin hjälp.

– Han förstår vår oro och att en av de jobbigaste bitarna var hur satsningen framåt med Dacia Scoop skulle bli. Torbjörn kommer nu personligen åkta och hämta Dacia Scoop på vår gård för att sköta träning och tävling med henne tills jag är på benen igen. Snacka om storhjärtat från en av travets riktiga legender, en sann hjälte, säger Toya Andersson.

”Jag tvekade inte”

Torbjörn Jansson tvekade inte att hjälpa till, när han hörde vad som hade hänt.

– Det är alldeles självklart att jag tar henne under tiden han är sjuk, det är inga konstigheter med det egentligen, säger Torbjörn Jansson till Trav365 och fortsätter:

– Toya kontakade mig på sms och frågade om jag kunde hjälpa till, och det är klart jag gör det, det tror jag faktiskt att alla skulle göra.

Vad händer med Dacia Scoop nu?

– Jag kommer helt enkelt att ha henne i träning, sedan får vi se hur det går, och hur lång tid det kan ta för Toya att återhämta sig. Han verkar väldigt klar och pigg när vi har kontakt via sms, men sådana här saker ska man ta på högsta allvar och det var som sagt ingen tvekan för mig att hjälpta mig.

Torbjörn Jansson har kört Dacia Scoop i fyra av de fem senaste starterna, varav två V75-lopp.

– Hon är bra alltså, hon har inte vunnit så ofta men hon har varit ute mot hårt motstånd och gått bra tider, och det är en ganska bra häst faktiskt. Det vore synd om hon blev stående och inte tränad när sådant här inträffar, säger Torbjörn Jansson.