Han har vunnit över 10 000 travlopp under karriären som travkusk och kört in över två miljarder kronor – under en period av 45 år.

Nu väljer världens segerrikaste kusk och en av de allra största genom tiderna, kanadensaren John Campbell, 61, att lägga körspöet på hyllan.

”Väldigt lyckosam”

Från och med 1 juli blir han i stället vd på Hambletonian Society, skriver Harnessracingupdate.

– Det är spännande. Min fru och mina döttrar är spända och glada för min skull och nu slipper de oroa sig för att jag ska skada mig mer, säger Campbell till tidningen.

John Campbell fyller 62 år i april och blickar tillbaka på den framgångsrika karriären.

– Jag har varit väldigt lyckosam. Det enda jag drömde om som barn var att köra hästar och tävla och jag fick göra det på heltid. Jag har varit framgångsrik under en väldigt lång tid men jag har kommit till åren, och jag slutar hellre lite för tidigt än lite för sent, säger han.

Vann med Mack Lobell

Som vd för Hambletionian Society får han bland annat ansvara för storloppet Hambletonian, som han själv vunnit vid sex tillfällen. Han tar över posten från Tom Charters, som haft vd-rollen sedan 1998.

– Det är ett nytt kapitel för mig men det är spännande och jag ser fram emot utmaningen.

För de svenska travfansen har John Campbell förknippats med ikonhästen Mack Lobell. 1988 tog han hem hästens första seger i Elitloppet.

Beskedet om att Campbell lägger av kommenteras bland annat av den svenske stjärnkusken Erik Adielsson.

”Det här kom ju som en liten halvskräll”, twittrar han.