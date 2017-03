Det var bara minuter kvar till den tredje V75-avdelningen på Momarken i Norge som danske stjärnkusken Jeppe Juel blev utkörd med sin travhäst Tonicetobetrue.

Ekipaget hade defilerat och gjort dubbla provstarter, och när Jeppe Juel laddade för lopp fick han istället ta bakvägen ut.

Banveterinären kallade till sig Jeppe Juel och Tonicetobetrue efter den andra provstarten.

Domen: du får inte delta.

”Han fick inte vara med”

TV12:s reporter Matteus Lillieborg sprang fram till Jeppe Juel när han precis hade kört av banan.

– Jag vet inte vad som händer, jag förstår ingenting. Han är frisk och allting, men han fick inte lov att vara med, sa en märkbart irriterad Jeppe Juel.

Jan-Olof Molin, expert i TV12 och på plats på banan i Norge, förstod heller inte mycket av vad som hände.

– Han blev kallad till veterinären efter den andra provstarten och denne skickade ut de från banan. Jag hade i varje fall ingenting att anmärka på, han är ju lite speciell i stilen Tonicetobetrue men det är han ju alltid, sa Jan-Olof Molin.

Vann loppet gjorde svenske Peter Untersteiner med egentränade Alvela Take It som brakade till ledningen och sedan stannade där hela vägen in i mål.

För de som hade streckat Jeppe Juel och 2 Tonicetobetrue på V75 och inte fyllt i egna reserver, fick in 8 Zenit Brick, följt av 5 Thai Navigator och 4 British Steel