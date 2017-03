Det var i tisdags i förra veckan som kontrollanter kom ut till Natalie Örtlunds gård för att genomföra en travarhälsoinspektion.

Den inspektionen utmynnade i att 22-åringen fick sin licens indragen i två månader med omedelbar verkan. Något som trottosport var först med att rapportera.

Anledningarna till det ska enligt det protokoll som skrevs varit brister i behandlingsjournaler, oklarheter i träningslistorna och olämpligt beteende.

Natalie Örtlund menar att det drivs en häxjakt på henne och att beslutet istället grundar sig i att hon tidigare klagat på träningsanläggningen på banan, ett Facebook-inlägg och att tjänstemän på banan vill åt hennes hästgård.

Rommetravets sportchef, och en av de fyra som tagit beslutet, Kaj Närhinen, säger att beslutet helt och hållet grundar sig i att de sätter hästarnas välmående i första hand.

”Jag bröt ihop”

Den inspektion som kontrollanter från Svensk Travsport och Dalatravet genomförde upplevde Natalie Örtlund som hård och obehaglig.

– Jag upplever att stämningen är hotfull, vilket jag tyckt att det varit sedan de var här och besökte gården, säger Natalie Örtlund till Trav365 och fortsätter:

– Jag upplever att det är en häxjakt mot mig och jag känner mig oerhört illa behandlad och illa bemött.

Vad säger du om anledningarna till att din licens blev indragen?

– Jag tror att det här grundar sig i att jag till en början har klagat på deras träningsslinga, och sedan har det här eskalerat och blivit hårda toner. Jag tror de blev upprörda när jag konfronterade de med vad de höll på med, några dagar efter deras besök. De säger att jag ska ha hotat någon tjänsteman, men jag väger 42 kilo och är en tvärhand hög och det är väl snarare jag som har blivit hotad, säger Natalie Örtlund och fortsätter:

– Jag var helt förstörd när de åkte härifrån i tisdags, de såg att jag bröt ihop men de sista de säger är att de ska jämna mitt stall med backen.

”Försöker få mig härifrån”

Efter kontrollen skrev Natalie Örtlund ett inlägg på Facebook om besöket där hon riktar hård kritik mot Dalatravet och ST, och enligt Natalie har de försökt tysta ner henne.

– ST-kontrollanten ringer till mig och försöker få mig att ta bort mitt inlägg, och försöker tysta ner mig. När jag var inne på Romme i torsdags och skulle lämna in mina behandlingsjournaler så möts jag av Kaj Närhinen som vräker ur sig att jag inte ska ha det där på Facebook och att det skadar travsporten. Det är ju bara mina känslor och jag måste få säga mitt, säger Natalie Örtlund och avslutar:

– Min känsla är att det här bara är en häxjakt för att försöka få mig härifrån, det är en tjänsteman i licenskommittén som tidigare försökt att både köpa och hyra den här gården. Den ligger väldigt bra till med bara 500 meter ner till träningsbanan och med väldigt fin miljö och den tjänsteman som tidigare försökt ta över gården hade också bett om att få vara med och hantera det här ärendet. Jag fick inte ens möjlighet att åtgärda de brister som de tyckte fanns på gården.

”Nånstans går gränsen”

Kaj Närhinen, sportchef på Dalatravet, kommenterar händelsen följande:

– Vi gjorde en stallkontroll, travarhälsoinspektion, förra tisdagen på Natalies gård, och då var det god ton och pedagogiskt samarbete att lösa saker. Två dagar efter den kontrollen, på torsdagen, blev det högre ton. Vi har valt, licenskommittén, att stänga av henne i två månader på grund av brister i behandlingsjournaler, oklarheter i träningslistorna och olämpligt beteende mot tjänstemän och kontrollanter inom travet, säger Kaj Närhinen och fortsätter:

– Två månaders avstängning som hon har fått, det är samma sak som om att en måldomare kan begära en körsven som inte kan volta att köra två-tre licenslopp för att sedan få licensen tillbaka. Vår bedömning är att det finns vissa brister när man har hästar på sin träningslista, och vi bedömde att hon skulle få göra proverna på nytt.

Vad säger du om att Natalie upplever det som en häxjakt, och att tjänstemän vill åt hennes gård?

– Vad ska jag säga, mer än att så är det självklart inte. Vi gör kontroller året om, vi har nästan 400 B-licensinnehavare här och vi kollar flera stycken varje år och nu var det hennes tur. Det är ju därför vi gör kontroller, för att kolla upp vissa saker, så att hästarna mår bra, och att stallmiljön är bra och att man följer de regler man har, säger Kaj Närhinen och fortsätter:

– Det här är inget personligt tyckande från vårt håll, det har ingenting med skriverier på Facebook eller någonting annat att göra, vad hon sagt om banor hit och dit. Det har absolut ingenting med vårt beslut att göra. Vi har absolut ingenting emot henne, det är för hästarnas bästa vi gör kontrollerna och det är utifrån det vi gör vår bedömning, ingenting annat.

Enligt Natalie ska ni försökt tysta ner det hon skrev på Facebook?

– Det stämmer givetvis inte, men jag tycker väl att man kan ta det i en vuxen ton och prata face to face, istället för att blanda in sociala medier. Nånstans går gränsen för hur man får bete sig mot kontrollanter och tjänstemän. När du har ansökt om licens så skriver du under på hur du ska följa reglementet och enligt vår åsikt så uppfyller hon inte de kraven.

Kaj Närhinen berättar också att Natalie Örtlund kan överklaga deras beslut.

– Hon kan överklaga vårt beslut, och då får Svensk Travsports licenskommitté bedöma om vi har gjort en felaktig bedömning eller inte.