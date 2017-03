Han hjälpte läsarna till SJU rätt på V75

Under söndagen gav hans systemförslag i Trav365:s livechatt 14 500 kronor till de som valde att rygga experten.

Dagligen levererar Trav365:s initierade experter tips via Travspelsbloggen, och varje vecka har du som läsare möjlighet att ta del av våra experters tips och tankar via livechatten inför och under V86- och V75-omgångarna.

Och det lönar sig att hänga med och rygga experternas tips.

Under söndagen avgjordes extra V75 på Halmstad och Trav365:s expert Jimmy Tapper levererade ett systemförslag som gav sju rätt. Vinsten blev totalt 14 500 kronor till de läsare som valde att rygga experten.

– Det är alltid skönt att lyckas, ett kvitto på att det funkar. Delad glädje är ju dubbel glädje och jag byggde systemet utifrån min spik, säger han.

”Många var skeptiska”

Spiken hittade experten i V75-6 och 6 Bravo Navarone.

– Många var skeptiska till att jag valde att spika en andrahandsfavorit, men han stod ju 20 meter bättre till än favoriten (Carabinieri) och jag räknade med att han skulle vara ungefär 20 meter bättre.

– Jag är även nöjd att jag dubblade i V75-4 och garderade upp favoriten Like a Star med Julia af Solnäs.

Till sist Jimmy, har du redan nu någon vass vinnare till onsdagens V86-omgång?

– 3 King City (V86-8) är min tidigare vinnare. Mötte Mosaique Face senast och stöter på årsdebuterande favoriten Seedorf O.M.F.. King City möter inga gulddivisionshästar och är han under 20 procent så kommer jag vara nöjd.

Förutom sju rätt på V75 satte även Jimmy Tapper fyra rätt på Top 7 som gav 123 kronor, samt värmningsvinnaren, 6 Winner's Wine (V75-3) i livechatten.

Expertens system som gav sju rätt:

V75-1: 1, 3, 4, 5

V75-2: 2, 3, 4, 9

V75-3: 2, 6, 10, 11, 14

V75-4: 1, 6

V75-5: 2, 5

V75-6: 6 Bravo Navarone

V75-7: 3, 4, 7, 8, 11

1 600 rader/800 kronor.