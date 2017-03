Micael Melander körde ifrån fältet med 67-oddsaren Take Off Sound.

Det var under V65-tävlingarna på Bodentravet i lördags kväll som den pinsamma tabben inträffade. I V64-5 körde elitlärlingen Micael Melander jätteskrällen, tillika 67-oddsaren, Take Off Sound från spår 2.

Hästen hamnade utvändigt ledaren, men Melander körde sig till spets, med vad han trodde, varvet till mål.

Väl i spets eldade kusken på i ledningen och öppnade upp några längder ner till de övriga.

300 meter till mål rycktes tussarna ur hästens öron.

Över upploppet driver Melander sin häst och många undrade nog varför. Det återstod då ett varv i loppet över 2 640 meter, men Melander trodde annat och tog upp sin häst efter målgången, nöjd efter att satt dit sin jätteskräll.

– Jag körde ett varv för tidigt. Det är bara att ta på sig dumstruten. Det har hänt många tidigare, men för mig var det första gången. Det får inte hända, säger Melander till Trav365.

”Jag kuppade mig till spets”

Händelsen blev en snackis i sociala medier under lördagskvällen där många nog undrar hur Melander tänkte.

För Trav365 berättar han.

– Jag hade fått order att hästen skulle gå på innerspår. När jag hamnade utvändigt om ledaren så körde han så sakta där och såg confident ut, så jag kuppade mig till spets med, vad jag trodde var varvet kvar, då han inte var vaken. Sen körde jag ganska försiktigt, men 600 meter från mål ökade jag, jag kände att dom inte kunde följa med, det kan inte vara möjligt att den hästen som jag körde kunde vara så mycket bättre. Sen ryckte jag tussarna och avståndet ökade, jag tänkte att något inte stämde, och det var ju verkligen så…

– Alltså, det får absolut inte hända. Det är så jäkla tråkigt när det händer, och nu har det hänt, jag har bett alla de inblandade om ursäkt.

”Gjorde bara mig själv till åtlöje”

Melander har tagit lördagens fadäs bra.

– Det är så klart beklagligt, det är mitt jobb att köra, och jag måste ju sköta mitt jobb. Det är dock mänskligt att fela och det är som jag sa tidigare bara att ta på sig dumstruten, säger han.

– Det löste sig ganska bra för alla runtomkring efter det här, det var inget loppavgörande så. Min häst hade kanske kunnat plocka en peng om det inte hänt, men för de betrodde var det nog inte så avgörande, det var bara jag som gjorde mig själv till åtlöje.

”Ingen glömmer det här”

När Micael Melander kört finish för tidigt och tagit upp hästen så förstod inte hästen Take Off Sound riktigt var det var frågan om.

Hästen tröttnade och gick i mål långt efter övriga fältet.

– Det såg jävligt bra ut om det hade varit 1 600 meter, skämtar Melander.

– Det är ingen som glömmer det här. Jag kan hetsa om det här nu ett tag, fråga mina kollegor vad det är för distans, Men som sagt, det ät tråkigt att det hände och det är väl egentligen inget att skämta om.

Vann loppet gjorde Premier Kronos. Och till norran.se berättar segerkusken John Östman att han också kört för tidigt i sin karriär.

– Det kan bli så ibland när man kör mycket lopp. Jag har själv tagit miste på distansen tidigare, säger John Östman till tidningen.

Här kan du se loppet [OBS: extern länk]