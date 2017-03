Blocketfyndet har tjänat 500 000 kr

Nu har hästen dragit in drygt en halv miljon kronor – på travbanan – och så sent som i måndags togs senaste segern.

Alexandra Åhs, 27, ville ha en ridhäst och fyndade Seek And Destroy för 7 500 kronor på Blocket.

Det var för fem år sedan som Karlstad-tjejen Alexandra Åhs var på jakt efter en ridhäst.

– Jag ville ha en häst som jag kunde skrota runt med i skogen, en hobbyhäst. Jag kollade inte efter något speciellt, jag tyckte han var fin på bilden och åkte dit och kollade. Hästen var inte inriden, men jag tänkte att det blir nog jättebra.

Alexandra betalade 7 500 kronor, lastade Seek And Destroy och så bar det av hemåt. Men köpet var långt ifrån någon succé till en början.

– Han var tokig, han var överallt, sprang på mig, bet mig, sparkade mig. Jag grät i bilen på väg hem från stallet, jag ville inte ha honom kvar, jag tänkte att vad har jag nu gjort.

”Det var ben överallt”

Roy, som hästen kallas, var tränad i trav när Alexandra köpte honom. Efter en stund i hennes ägo så sa Conny Johansson, i stallet där hästen stod, att Alexandra borde prova att köra hästen i vagn. I trav.

– När jag ställde av honom så hade han väldigt mycket energi. Jag visste inte ens hur man selade en travhäst då. Efter ett tag så provade jag att köra med en annan häst i stallet, han tränade hela vintern i trav när han var tre år. Per C Johansson, som är hästens tränare , körde lite jobb med honom på travbanan och sen testade vi att starta. I första starten blev han sjua, men i andra starten vann han. Det var helt fantastiskt. Jag har ingen travbakgrund, allt var nytt, jag har verkligen fått lära mig allt med Seek And Destroy.

Sedan dess har det blivit 13 segrar till och den senaste kom på hemmabanan Färjestad i måndags. Nu har Blocketfyndet sprungit drygt en halv miljon kronor.

– Det är fantastiskt kul, det här kunde jag inte drömma om. Han var verkligen ingen naturtravare från början, det var ben överallt. I första starten var han som en tusenfoting, men han höll sig i trav och då tänkte jag att den här hästen verkligen vill tävla.

”Verkligen fått blodad tand”

Framgångarna med Roy har gett ringar på vattnet. Hobbyridtjejen Alexandra Åhs är nu travbiten på riktigt.

– Jag har verkligen fått blodad tand, säger hon och fortsätter:

– Jag har två hästar till nu, som jag håller på med.

En ostartad, och den andra är Mr Creation som startat på V75, travets elitserie, och som har tjänat 300 000 kronor.

Hur mycket köpte du honom för?

– 7 500 kronor.

Nej?

– Jo, det är det som är så roligt, jag har gett totalt 15 000 för de två hästarna. Det är ett stall i närheten som tar hand om konvalescenter (skadade hästar) som undrade om jag ville ha honom. Jag fick honom om jag betalade halva operationen på 15 000 kronor och sa ja.

Alexandra har varit mammaledig i tre år. Nu är det barn och travhästar för hela slanten.

– Per lägger upp träningen och jag kör jobben och så sköter jag om hästarna. Jag har inte en egen gård, men jag bor bara 100 meter från stallet. Hästarna tar mycket tid, men det är verkligen kul när det lönar sig. Då får man ett kvitto på allt man gör, säger Alexandra Åhs.