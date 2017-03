Hittills 2017 har Hemmakväll i Kungälv spelat in 2,5 miljoner kronor via ATG Tillsammans - drygt 800 000 kronor i månaden.

Förra veckan spelade Magnus Pettersson hos butiken Hemmakväll i Kungälv in 350 000 kronor på V86.

Totalt hittills i år har butiken spelat in 2,5 miljoner kronor via ATG Tillsammans, drygt 800 000 i vinst per månad.

– Det är stressigt! Onsdagar är nästan större än lördagar nu, säger Magnus när Trav365 når honom.

– Det har börjat riktigt bra i år. Framförallt är det V86-spelet som funkat väldigt bra, fortsätter han.

”Gått plus i tre år”

Vad är nyckeln till V86-succén?

– Jag lägger mycket tid på det. Jag kikar Travfakta, lopparkivet för att få en egen bild av det. Sen inväntar jag tipsen från olika spelsajter som kommer vid 15.00 på onsdagarna. Därefter sätter jag mig i lugn och ro i några timmar. Jag vågar en del, jag är nog lite tuff med vissa spikar och de sitter rätt ofta. Det gäller att våga!

Vad säger era kunder?

– Det sprider sig väldigt mycket nu, jag har en bra bit över hundra stycken som är med på min andel för 250 kronor styck. Det är en lagom peng, men man får mycket för pengarna.

Magnus förklarar varför:

– De som har köpt andelen för 250 kronor varje vecka har gått plus i tre år, nu är vi inne på fjärde året, och det har börjat bra, de ligger plus hittills i år också. Den är populärast hos oss. Det är kul att hålla på med trav nu, säger Pettersson nöjt.

”Den är glömd i dag”

I kväll är det V86-tävlingar som saxas mellan Solvalla i Stockholm och Magnus ”hemmabana”, Åby, i Mölndal.

– Spiken är nog 3 Amazing Dynamite i V86-1. Den är jämnspelad med 1 Balfour, men Balfour är osäker och det är kort distans, det tror jag inte är Balfours melodi. Sen blir inte 10 Rajesh Face (V86-3) lätt att slå i långloppet.

– Draget kan 3 Going Diablo i V86-5 vara. Hästen var hårt betrodd senast, men är glömd i dag. Peter Untersteiner är uppåt igen, säger Magnus Pettersson.