Sportbladets V4-tips

V4-1, 2 140 m auto

1 Baryton – Strömberg H R 6 0 0 0 3 12,8a

2 Västerbo Exclusive – Witasp L 0 1 0 3 5 12,6a

3 Brothers In Am – Tillman J 1 6 2 2 0 11,7a

4 Wild Thing – Pettersson T 1 0 3 0 7 13,3a

5 Space Cadet – Eriksson P 0 7 0 8 0 13,0a

6 Maple Hills Zico – Frick K 1 0 0 1 5 14,4a

7 Racing Hill – Widell K 2 0 3 0 5 13,2a

8 Triomphe d’Inverne – Eriksson U 0 3 3 7 6 13,4a

9 Falco di Quattro – Lindegren E 4 1 1 0 0 12,1a

Rankning: 3–9–2–1–4–7–6–8–5.

Kommentar: Luktar onekligen spets och slut för Brothers in Am. Ingen idé att gardera. Spar strecken till de anda avdelningarna.

V4-2, LD-1, 2 140 m

1 Pols Crazy Diamond – Larsson F B k 1 1 0 17,4

2 Uffe Frontline – Pettersson T 3 0 3 8 0 17,4

3 Dimanche Mearas – Skoglund R N k 8 2 d 1 17,7

4 Tintin R.L. – Lindegren E 0 0 k 3 3 17,3

2 160 meter

5 Embu Boko – Alsén O 7 d 7 0 6 16,0

6 Jeppas Pronto – Frick K 0 4 2 5 0 17,1

7 Messitj – Elfving J 0 3 0 4 3 16,4

8 Mill York – Eriksson U d 1 3 5 0 15,7

9 Gene Autry – Ohlsson U 6 d 2 d 0 17,0

10 Perfect Beauty – Jepson C J 2 1 5 3 0 16,4

11 Zelda Zafir – Eriksson P 8 3 5 7 5 17,4

12 Urgent Call – Andersson O J 5 1 2 1 7 17,3

13 Hot Lady Andover – Strömberg H R 6 1 0 0 0 18,2

14 Olimic R.L.K. – Artursson L 7 6 0 1 1 16,5

15 Idaho Sund – Widell K d d 4 6 1 17,2

Rankning: 1–3–12–8–6–7–4–13–14–10–9–5–15–2–11.

Kommentar: Senast blev det ett felsteg av Pols Craxy Diamond, men innan det togs två fina segrar från ledningen Mot spets! Givetvis borde Dimanche Mearas också blanda sig i. Tre streck till.

V4-3, LD-2, 2 140 m auto

1 You Can Dance – Eskilsson C 4 5 5 4 5 13,5a

2 Pirate Broline – Svensson E 0 0 5 7 0 12,0a

3 Les Vacances – Eriksson P 0 0 0 7 4 15,2a

4 Fertilize Launcher – Byström J 5 3 0 6 4 14,6a

5 Tyson Rivner – Pettersson T d 3 4 3 5 15,1a

6 Dontstopbelievin – Witasp L STARTAR EJ

7 Rubin Egely – Johansson M 4 5 d 0 0 13,9a

8 King Creole – Eriksson T 2 3 4 7 4 14,5a

9 S.O.S.Futurliner – Artursson L 0 7 6 0 1 13,3a

10 Västerbo Shirley – Persson S 4 5 7 0 4 15,4a

11 Tanya Gel – Björk J A 0 1 4 5 2 15,1a

Rankning: 11–2–8–1–4–3–9–5–10–7.

Kommentar: Lassis har bra form på stallet. Tanya Gel får tipset.

V4-4, Trio, 2 140 m

1 Torderud Stjernen* – Kulblik H 0 4 0 4 d 29,7

2 160 meter

2 Kringlers Viktor* – Ohlsson U 4 4 3 1 1 29,6

3 Sundsvik – Jepson C J 0 3 3 5 0 27,9

4 Stili Lill – Lindh K 0 0 4 6 2 29,6

5 Guldskimra – Throgen L 0 0 5 0 0 28,4

6 Skog Johan – Gustafsson M C 0 5 0 8 0 28,2

7 Frisli Loke – Klockar A 2 4 4 1 4 30,1

2 180 meter

8 Lannem Jubel – Frick K K d 2 5 2 5 25,7

9 Åkres Miro – Lisell A d 7 d d 0 27,9

10 Dale Spik – Frick K 6 3 2 1 1 28,2

11 Fräcke Vicke – Jonsson J 6 3 6 0 0 26,2

12 Måntoppen – Löfberg P 0 7 0 6 0 26,5

13 Pyriod – Widell K 0 6 0 0 d 27,7

14 Löpeld – Eriksson I 5 2 d 5 4 26,0

15 Sippson – Eriksson U 2 5 1 1 2 28,2

Rankning: 2–1–7–15–10–11–3–8–14–4–13–9–12–5–6.

Kommentar: Visst ska Kringlers Viktor vara favorit. Garderar.

Systemförslagen

V4

V4-1: 3 Brothers in Am (9–2).

V4-2: 1–3–12–8–7 (7–4).

V4-3: 11–2–8–1 (4–3).

V4-4: 2–1–7–15–10 (11–3).

100 rader/200 kronor.

Lunchdubbel

LD-1: 1 Pols Crazy Diamond.

LD-2: 11–2–8–1.

4 rader.

Trio

Etta: 2–1–7–15–10.

Tvåa: 2–1–7–15–10.

Trea: 2–1–7–15–10.

60 kombinationer.