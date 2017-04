Svenska stärnjockeys prisade i Hollywood

Dolby Theater i Hollywood är en av världens mest kända teatrar.

På lördagen tog 3000 personer plats i teatern för prisutdelningen i Sheikha Fatima Darley Award - en årlig galoppgala som uppmärksammar kvinnor inom arabgaloppen.

Beskyddare och sponsor är Sheikha Fatima - medlem i Förenade Arabemiratens kungafamilj och mamma till Schejk Mansour.

Det var röda mattan och stor show på scenen när svenskarna fick ta emot sina priser.

Anna Pilroth vann kategorien bästa kvinnliga arabjockey och Josephine Chini tog hem priset årets tv-presentatör.

– Jag blev nominerad för att jag gör intervjuer under tävlingsdagarna på Bro Park, något som inte specifikt har med arabhästar att göra. Anna Pilroth däremot rider ju jättemycket araber och har lyckats jättebra, säger Josephine Chini.

”Overklighetskänsla”

Fullblod är i majoritet men det tävlas även med arabhästar i det lilla galopplandet Sverige. Shejkerna slår varje år på stort och hyr Dolby Theater för sin egen hästgala.

– Det var en liten overklighetskänsla över det hela eftersom precis allting var som på Oscarsgalan. Man fick gå in på röda mattan och fotograferas. I raderna satt vi i samma stolar som Julia Roberts och de andra skådespelarna brukar göra. En riktig upplevelse. Just för att vi är så små inom galoppen i Sverige blir vi alla som ambassadör för sporten. Många gillar svenskar just för att vi är så exklusiva, men många vet inte ens vet att vi har galopp i vårt land, säger Josephine Chini.

Vann VM för amatörer

Josephine Chini är före detta professionell jockey som fick ge upp karriären på grund av en skada. Efter en comeback rider hon som amatör och gjorde sig 2015 ett namn då hon vann VM för amatörjockeys.

Endast ett ridet lopp i år för 34-åringen.

– Jag har varit tre månader i Dubai i vinter med Roy Arne Kvislas två hästar och kom hem i början av mars. Jag jobbar deltid hos Kvisla och tanken är att jag på kvällar och helger ska göra intervjuerna på Bro Park, säger Josephine som tillbaka i Sverige planerar att börja rida lopp igen.

Andra nominerade svenskor på galan var amatörtränaren Maria Hagman som specialiserat sig på arabhästar och fotograf Elina Björklund.