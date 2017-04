Under tisdagskvällen arrangerades det V64-tävlingar på Axevalla i Skara.

Kvällens mest penningstinna lopp kom redan i lopp två, före V64-omgången, och det var också där den största snackisen uppstod.

Hemmatränaren Ulf Stenströmer hade två hästar till start i loppet, och när de gick i mål trodde Stenströmer att hästarna blivit etta och trea sedan Robert Bergh skurit mållinjen som etta med Stenströmers häst Shannon Broline.

Denna diskvalificerades dock för trängning i sista sväng och gick miste om segern och förstapriset på 50 000 kronor, samtidigt som kusken Robert Bergh fick 2 000 kronor i böter samt två dagars avstängning för trängning.

Då gick proffstränaren till attack – på Twitter.

”Blev väldigt förvånade”

”Magnus som körde Elsa sa att dem aldrig kan diska Bergh i alla fall så det behöver du inte oroa dig för. Vilka jävla pajaser. Årets diskning säger både Bergh och Magnus unisont. Kommer bli väldigt många diskningar på Axevalla framöver för man tar för givet att dem kommer vara konsekventa med deras nya bedömningar”, rasade Ulf Stenströmer på det sociala verktyget Twitter.

Shannon Broline diskvalificerades för trängning av stallkamraten Elsa America, som kördes av Magnus Jakobsson, i sista sväng.

När Trav365 når Ulf Stenströmer under tisdagskvällen så utvecklar han.

– Man blir besviken, och det är klart man blir sur. Jag förstod att det var en trång situation men jag pratade med Magnus Jakobsson direkt efter loppet och han sa nej, nej, nej, det här är sådant som händer i vartenda travlopp, det är sådant som sker ofta.

Så Magnus Jakobsson, som var inblandad i situationen, trodde inte att det skulle bli diskning?

– Nej, nej, nej, både han och Robert Bergh blev väldigt förvånade, det var en situation som uppstår i varje lopp. Magnus Jakobsson kommer i väldigt hög fart, men Bergh går ut långt innan Magnus är framme och det är en sådan situation som uppstår ofta i sista sväng. Peter Untersteiner, som slutade tvåa i loppet och som nu vann efter diskningen, förstod heller ingenting. Peter sa att han var jättenöjd med sin häst och med att sluta tvåa, och att det nu blev en bonus med seger.

”Alla inblandade kuskar var överens”

Pratade du med måldomarnämnden?

– Ja, jag ringde och pratade med dem, de påstod att Bergh måste ha en hel lucka för att komma ut, men det hade han ju. Magnus kommer ju bakifrån med högre fart och han går kanske ut lite sent, men luckan fanns. Det tyckte i varje fall både Magnus Jakobsson och Robert Bergh, bägge tyckte att det var ett felaktigt beslut att diska, och det var ju de två som var inblandade.

Stenströmer berättar att han tycker synd om hästen Shannon Broline och dennes ägare.

– Hästägarna satsar mycket på det här, och jag tycker synd om dem att det blir så fel den här gången, och att Bergh får avstängning och böter för något som han vidhåller är felaktigt, säger Ulf Stenströmer och avslutar:

– Tre stycken direkt inblandade kuskar i Robert Bergh, Magnus Jakobsson och Peter Untersteiner tyckte att det var fel, och det är väldigt tråkigt så klart, och det är klart jag blir besviken. Det är kuskar som kör fyra-fem tusen lopp per år som är överens om att det inte är diskning. Det är jättetråkigt när man jobbar hårt med hästarna och får se de fina och så får de inte behålla segern.

”Vi var eniga”

Axevallas måldomare Jonny Staf berättar för Trav365 under tisdagskvällen hur måldomarnämnden såg på situationen.

– Vi tycker ju inte att Robert Bergh får den positionen han får i mål om han inte går ut snävt mot Magnus Jakobsson. Bergh ligger på innerspår och Magnus Jakobsson går fram utanpå honom, när de kommer in på rakan så har Bergh flyttat ut Jakobsson ett spår, vilket i sin tur också gör att Peter Untersteiner flyttas ut ett spår också. Hade Bergh legat kvar och inte flyttat på Jakobsson så hade han varit i rygg på After Eight och Kim Eriksson.

Var det ett svårt beslut?

– Det är alltid ett svårt beslut som vi ska granska noga, men vi tycker inte vi kan se att han har det spåret som han har. Vi tittade på det i alla vinklar vi kan och de vinklar vi har, och vi kan inte se på någon kamera vi har att Bergh har den platsen när han tar den. Sedan är det alltid svårt när det är precis i utgången av svängen, något som Stenströmer också påpekade när vi talade med honom, att det händer i varje lopp att de flyttat ut i svängarna. Men, Bergh har en häst på utsidan och den ska kunna köra i sitt spår, vilket han inte kan.

Var ni eniga i beslutet att diskvalificera Shannon Broline?

– Ja, det var vi, säger Jonny Staf.

Stenströmers Tweets efter diskningen på Axevalla Foto: Ulf Stenströmers Twitter