Glädjen: ”Det är ju helt sjukt…”

Under onsdagskvällen tog han två segrar – i utklassningsstil.

Först rundande Survival Kit allt i V86-2 och utklassade motståndet.

Sen sluggade sig Queer Fish till knock out-seger i V86-6 – trots en blytung resa.

Båda kördes av kusken Kaj Widell.

Och båda tränas av b-tränaren Matgnus Träff från Bollnäs.

Formtränaren, med 54 i segerprocent hittills i år (!), hade aldrig vunnit ett lopp på Solvalla. Under ondagskvällen tog han två.

– Det här är ju helt sjukt, säger Magnus Träff i tv.

”Kul att se”

Efter Survival Kits seger var hans kommentar:

– Fy fan, vad skönt att han får visa hur bra han är. Vi jobbar hårt, både jag, pappa och brorsan. Vi har ökat träningen till i år. Inte kört hårdare, men mera.

Efter Queer Fishs uppvisning utbrast Anders Malmrot i studion:

– Vilken prestation!

– Det är en duktig tränare som köper lite halvskadade, fint stammade, hästar. Och vilket team med Kaj Widell. Det är kul att se, fyller Kristian Huselius in.

Magnus Träff hade även Sugar Daddy till start i V86-8, men där slutade det med en femteplats.

Rätt V86-rad:

V86-1: 6 Ferrari B.R.

V86-2: 10 Survival Kit

V86-3: 4 Way To Go Chef

V86-4: 1 Shadow Woodland

V86-5: 12 Staro Interstate

V86-6: 4 Queer Fish

V86-7: 9 Victory Kåsgård

V86-8: 3 Pointillist

8 rätt: 67 065 kronor

7 rätt: 310 kronor

6 rätt: 30 kronor