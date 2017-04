Succén för Backe – slog ’Foppas’ häst

Under 2016 vann Svante Båth-tränade Deimos Racing Svenskt Trav-Kriterium och tjänade fyra miljoner kronor. Reijo Liljendahls Grant Boko tog hem Breeders' Crown-finalen och 1,6 miljoner kronor.

Under torsdagskvällen gjorde de båda hästarna årsdebut i V64-6 på Örebro. Då stal Peter ”Foppa” Forsbergs häst Diamanten och Sverige-debutanten Dominion Beach showen.

”En fröjd att köra”

Starten i loppet för fyraåriga valacker/hingstar över 2 100 meter, tog av Dominion Beach stallkamrat, Dante U.S., som båda tränas av Stefan ”Tarzan” Melander. Efter 500 meter kunde Dominion Beach överta ledningen med Per Lennartsson i sulkyn – och höll det hela vägen in i mål, efter en tät upploppsduell mot Peter ”Foppa” Forsbergs Diamanten.

– Vilken härlig racer. Det var en fröjd att köra, han hade lite problem med tempot ibland och ville lite mera ä vad benen klarade av emellanåt. En extraordinär häst, sa segerkusken Per Lennartsson.

”Vet att han är bra”

Dominion Beach kostade 90 000 dollar som ettåring i USA och ägs av Stall Courant. Bland delägarna finns bland annat Unibet-grundaren Anders Ström, fotbollsexperten och tränaren Hasse Backe och den norske spelexperten Morten Langli.

– Backe kunde tyvärr inte se sin häst tävla i kväll, han måste se på Europa League-fotboll, sa Anders Ström i vinnarcirkeln och fortsatte:

– Jag hade inte förväntat mig att han skulle vinna, men jag vet ju att han är bra.

Dominion Beach skräll gav tio gånger pengarna i odds och gjorde att utdelningen på V64-spelet landade på 132 106 kronor på sex rätt.

Kriterie-vinnaren Deimos Racing slutade trea i årsdebuten medan Breeders' Crown-vinnaren Grant Boko fick nöja sig med en fjärdeplats.