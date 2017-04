Brynäsprofil vann miljoner på V75

Förre Brynässtjärnan Micke Lind spelade in 2,2 miljoner kronor på V75 under lördagen – mitt under Brynäs finalmatch mot HV71 i SHL.

Nio kunder delar på systemets vinst, som Lind komponerat åt spelbutiken Depeschen i Gävle.

– Nu har vi dragit in två såna här vinster på ett år, det är ju helt sjukt, säger profilen till Trav365.