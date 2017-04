Han var med och delägde travhästen Across The Lines som tog tio raka segrar, sprang in 1,9 miljoner kronor och som krönte segerraden med att vinna en V75-final på Åby, under 2005-2006.

Både före och efter det har fotbollsexperten Hasse Backe ägt travhästar och haft ett stort intresse för sporten.

– Jag följer travet tätt. V75 spelar jag varje lördag och V86 spelar jag också kontinuerligt, säger han till Trav365.

”Jätteöverraskning”

På senare år har han trappat ner som hästägare och deläger nu ”bara” tre hästar.

En i USA.

Två i Sverige.

En av dem är Dominion Beach som Hasse deläger med Unibet-grundaren Anders Ström och den norske sport- och spelprofilen Morten Langli.

Den fint stammade hästen vann fyra lopp på andra sidan Atlanten innan han plockades ”hem” till Sverige - till tränaren Stefan ”Tarzan” Melander - inför årets säsong.

I torsdags gjorde hästen tävlingsdebut på svensk mark och det blev en mersmakande seger på Örebrotravet, värd 70 000 kronor.

– Det var en jätteöverraskning för mig. Dels att han klarade medeldistans, 2 140 meter, så bra, i USA har jag sett honom som en sprinter. Det är väldigt roligt, det var en övertygande debut, ingen tvekan. Det är intressant att vi har den hos ”Tarzan” Melander (Nuncios tränare), något gör han rätt med jänkarna som kommer alltså, det blir spännande att följa. Härnäst väntar kval till Kungapokalen och då ska jag försöka vara på plats och se det lajv.

”Såg loppet i telefonen”

Anders Ström och Morten Langli var på plats på Örebrotravet i torsdags för att ta emot segerblommorna.

Hasse Backe satt i en tv-studio. Då han jobbar för både Discovery och C More som fotbollsexpert så nalkades Europa League-sändning.

– Jag såg loppen i telefonen samtidigt som det var Anderlecht mot Manchester United. De i kontrollrummet undrade nog vad jag höll på med, jag satt bara och vrålade över upploppet, ha ha. Jag var tvungen att titta.

”Såg rent strålande ut”

Utöver Dominion Beach äger Backe treårige Enterprise, tränad av Marcus Melander i USA, tillsammans med Anders Ström och kommentatorn Lasse Granqvist.

– Han kvalade för två veckor sedan och såg rent strålande ut. Den där börjar jag tro en hel del på, Marcus Melander har gjort ett jättejobb med hästen. Han ska starta på Meadowlands på fredag.

– Sen är jag med på en tvååring som vi köpte på auktion, Ellie Brodda, som vi är fyra som deläger. Den kommer inte ut som tvååring, så den får vi vänta på till nästa år. Hästen tränas av Johan Untersteiner.