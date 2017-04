Sportbladets V4-tips

V4-1, 2 140 m auto

1 Felix Tabac – Jansson T 0 0 8 3 1 27,2a

2 Lukas R.B. – Eriksson U d d 2 3 2 27,4a

3 Gärdsjö Maks – Lisell P 0 0 1 5 8 28,9a

4 Kristian – Vidner P 2 2 4 0 d 27,9a

5 Sagi Järven – Israelsson R 3 0 k 4 d 26,9

6 Motoddy – Granath T 0 8 0 0 1 28,9

7 Järvsö Jomar – Olsen J O 0 5 1 0 5 26,2

8 Smita Undan – Kylin-Blom O k 5 7 0 2 27,9a

9 Kringlers Viktor* – Widell K 4 3 1 1 1 28,2

10 Åstas Lotta – Frick K 0 0 0 6 3 28,9a

11 Stili Lill – Lindh K 4 6 2 7 2 28,9

12 Wild Isak – Westerholm N 1 2 6 d d 27,9a

Rankning: 9–2–12–1–7–5–11–3–10–6–8–4.

Kommentar: Kringlers Viktor är bra varje gång. Vinner igen.

V4-2, LD-1, 2 140 m

1 Global Steffo – Jakobsson M 2 1 5 3 5 15,7

2 B.B.S.Dreamrino – Jonsson K O 0 4 6 0 5 16,6

3 Messitj – Elfving J 0 4 3 6 5 15,3

4 Xanthis One – Frick K 0 0 d 3 2 15,3

5 Global Revenue – Carlson L D 3 5 0 6 d 15,6

6 Sergio Frontline – Westerholm N 4 d d k 2 16,2

7 Tobago Bay – Eskilsson C 1 1 3 0 0 15,3

8 Filur Band – Jansson T 8 2 2 0 3 16,0

9 Eddie Silas – Larsson F B 0 d 0 5 d 15,7

2 160 meter

10 Örbäckens Sarabi – Eriksson R 5 0 0 0 4 14,2

11 M.R.Hungry Eyes – Alsén O 4 5 0 5 4 13,7

12 Taffy – Andersson O J 1 1 6 d 5 14,1

13 Indian Four – Eriksson U 0 5 0 d 5 13,8

14 Forever Miracle – Löfgren B 6 7 0 6 0 13,5

15 On Track Tic Tac – Widell K 2 0 0 0 d 15,1

Rankning: 1–11–8–4–3–9–6–5–12–13–2–15–10–14.

Kommentar: Bra förutsättningar för Global Steffo som är i form.

V4-3, LD-2, 2 140 m auto

1 K.A.Online – Fernlund P 4 1 3 0 2 12,4a

2 Bonjour Shangri La – Westerholm N 5 d d 0 0 12,8a

3 Tro Lo Lo – Andersson O J 2 5 0 0 1 12,8a

4 Tarragona Ås – Jakobsson M 1 0 4 0 0 12,0a

5 Topgear – Eriksson H G 5 0 2 0 5 12,3a

6 M.T.Insider – Alsén O 0 0 2 0 0 11,3a

7 Paradiziac – Söderberg F 3 4 2 4 5 12,5a

8 Love Lini – Eriksson U 6 1 0 5 0 12,4a

9 Yes We Can – Josefsson C 4 0 0 6 3 11,8a

10 Resplendent Caviar – Berglund O 2 4 3 3 4 12,3a

11 Goldwin – Karlsson P 3 6 k 0 0 12,8a

12 Ritmo di Poggio – Kylin-Blom O 7 0 6 0 0 11,7a

Rankning: 3–7–6–5–1–10–12–2–4–8–9–11.

Kommentar: Enkel seger för Tro Lo Lo senast. Mot spets igen.

V4-4, Trio, 2 140 m auto

1 Västerbo Isolde – Frick K 5 7 1 d 5 17,7

2 Broadway Queen – Pettersson T 4 0 k k 0 17,1

3 B.B.S.Cobrina – Hammarström N 6 0 3 7 0 16,4a

4 Västerbo Sundancer – Gusén B 0 d 0 0 2 15,4a

5 Mega Hit A.C. – Åkerlund H 0 2 0 8 8 15,1a

6 Betty Thrust – Eriksson I d 3 7 3 3 16,4a

7 Liketomoveitmoveit – Westerholm N 0 4 0 5 3 15,7a

8 Extra Allt – Eskilsson J 4 0 4 5 7 15,7a

9 Meili Vici – Holmskov J 0 d 4 2 5 15,0a

10 Etta Sting – Kylin-Blom O 4 1 0 2 5 14,2a

11 Lilly Sånna – Jansson T 4 5 6 1 2 15,9

12 Stepping Baby – Eriksson U 6 4 6 3 7 15,1a

13 Cornelia Am – Larsson P O d 2 0 7 7 16,4a

14 Carmencita Majo – Eriksson H G 0 3 d 0 0 13,9a

15 Onekiss – Widell K 0 3 3 5 2 14,6a

Rankning: 11–7–9–15–10–6–12–8–4–14–13–2–3–5.

Kommentar: Lilly Sånna höll nästan undan senast. Liketomoveit­moveit är på gång. Men det behövs ändå några streck till.

V4-FÖRSLAGET

V4-1: 9 Kringlers Viktor (2–12).

V4-2: 1–11–8–4 (3–9).

V4-3: 3–7–6–5–1 (10–12).

V4-4: 11–7–9–15–10 (6–12).

100 rader/200 kronor.

LUNCH DUBBEL

LD-1: 1 Global Steffo.

LD-2: 3–7–6–5–1.

5 rader.

TRIO

Trio, etta: 11–7–9–15–10.

Tvåa: 11–7–9–15–10.

Trea: 11–7–9–15–10.

60 komb.