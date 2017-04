V75 avgörs två gånger om året på Umåker i Umeå.

Senast travets elitserie gästade banan, den 25 december i fjol, jublades det friskt hos den lokala spelbutiken Olles Kiosk.

Anledningen: de satte alla rätt på V75 och vann över 300 000 kronor.

På lördag är det återigen dags för V75 på hemmabanan, och då laddar butiken ytterligare.

De plockar in travprofilen Kristian ”Mugge” Rågfeldt som gästtippare, Rågfeldt som så sent som för en månad sedan spelade in 1,1 miljoner kronor från solstolen i Thailand – på just V75.

”Vi har lyckats bra på hemmabanan”

– Kristian Rågfeldt är en riktig travprofil i Umeå och har alltid varit det, så jag tänkte att det kan vara läge att prata med honom nu, när V75 avgörs i Umeå. Vi har laddat på lite extra, och det ska man göra när det är hemmabana, säger Ulf Sandström hos Olles Kiosk och fortsätter:

– Vi brukar alltid ta in någon utifrån som kan göra system hos oss när det är hemmabana, även om jag är nöjd med det tipsgäng vi har, så är det kul att ta någon som kanske inte alltid gör system åt oss.

Hoppas ni på en repris från juldagen?

– Det är klart, juldagen var en bra dag. Vi brukar faktiskt lyckas väldigt bra när V75 avgörs just här i Umeå.

Koden till framgång

Att Olles Kiosk brukar ha framgångar när V75 avgörs i Umeå förklarar Ulf Sandström så här.

– Vi är kanske inte den största butiken i Umeå, men vi är den som ligger närmast travbanan. Vi har därför mycket människor från travet som kommer förbi och handlar hos oss, och då brukar vi få lite stalltips, sådan information som man kanske inte ger ut i tidningar, lite sidosnack så där. Det är det som är koden, skrattar Sandström.

Hur ser du på lördagens V75-omgång?

– Det är en sådan där omgång där man känner att det kan både bli lätt, och svårt. Varje gång man gissat på en lätt omgång på slutet så har det blivit svårt. Det finns några stora favoriter i omgången som har bra segerchans, det ska vi inte sticka under stol med, men faller någon av de så sticker ju utdelningen i väg.

Vad har du för tips att bjuda på?

– 7 Propulsion (V75-3) tycker jag är bästa spiken, jag måste vara tråkig och säga det, men jag tror den bara är bäst. Miljondraget kan 3 Helios Håleryd (V75-1) vara, den vill jag varna för. En hemmahäst som man låter uppåt på från stallet och den slog ju favoriten Malkin bara för några starter sedan, säger Ulf Sandström.