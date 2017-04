Sportbladets V4-tips

V4-1, 2 100 dt

1 Flaming Glory – Lindsjö K 2 4 3 2 4 53

2 Embarkation – Karlsson S 3 5 0 0 0 58

3 Dapple – Neuroth J 3 5 0 1 s B59

4 Al Muna – Gonzalez Rocha F 1 1 1 5 2 62

5 Hat Parade – Johansen J 1 1 3 4 4 S64

6 Painters Easel – Roberts C 1 1 0 0 3 64

7 World Gone Mad – Tapia Dalbark A 3 1 2 4 2 62

8 Heros Kalejs – Gråberg P 0 6 0 0 1 60

9 Carolingian – De Souza N 2 0 5 4 0 B59

10 Tomhid – Nilsson Lindahl A 3 3 1 1 1 51

11 Justice Focused – Colldin R 3 3 2 1 1 B58

Rankning: 7–8–11–10–4–3–2–9–6–1–5.

Kommentar: Här ger jag tipset till World Gone Mad. Har en bra uppgift och hjälps ytterligare av en viktlättnad tack vare lärling. Högintressant! Senast fick vi se lite av vad Heros Kalejs kan när han presterar som han ska. Det var en gedigen insats av bästa mått. Det är också en intressant uppgift för Justice Focused som kommer från ett stall i form. Med tanke på tre raka segrar i resultat-raden måste så klart Tomhid också tas på allvar. Vågar inte heller lämna Al Muna utanför systemet. Ofta med när det görs upp.

V4-2, LD-1, 1 600 dt

1 Red Hot Chili – De Souza N 2 1 1 1 1 S61

2 Glad Bear – Lopez C 0 0 0 2 0 55

3 Chuky – De Geer F 2 5 4 2 3 57

4 Crafty Exit – Karlsson S 3 1 4 4 3 56

5 Marshgate Lane – Colldin R 2 5 0 0 2 S59

6 Zamir – Toverud I 4 1 2 3 1 54

7 Afaal – Gråberg P 5 3 0 2 2 B57

8 Mumm Mumm de Mumm – Johansen J 1 1 0 6 1 55

9 Dallas – Chaves E 5 4 0 1 2 B58

Rankning: 1–9–8–5–7–3–4–6–2.

Kommentar: Årets tre starter har gett Red Hot Chili tre segrar. Formtalet har förstås stigit och det är lite upp till bevis nu om det är för mastigt eller om det fortfarande räcker för att slåss om en ny vinst. Stämmer det för Dallas under vägen så är han alltid vass den sista biten in mot mål. Det går definitivt inte att räkna bort Mumm Mumm de Mumm. Det är bara att spana in hennes tidigare resultat. Formen är fin på Marshgate Lane som knappast kommer göra bort sig här. Det gör inte heller Afaal. Inte alls ofarlig.

V4-3, LD-2, 1 600 dt

1 Time for Action – Karlsson S 0 0 2 5 0 56

2 Capaill Liath – Toverud I 0 0 0 4 2 S61

3 Racing Marlene – Lindsjö K 0 1 1 3 2 57

4 Lady Bombay – Friberg M 0 0 5 3 s S52

5 Holy Empire – Tapia Dalbark A 0 3 0 4 1 62

6 Martini – Gråberg P 2 3 0 2 0 B58

7 Heart Man – Lopez C 4 1 2 0 0 64

8 London Mayor – Holmquist U 4 0 3 0 s S61

9 Rock On – Chaves E 0 3 0 0 0 S59

10 Lyrique Hill – Johansen J 3 0 2 0 3 55

11 Superstitious – Nilsson Lindahl A 2 4 4 0 1 B56

12 Wild Tobacco – Gustafsson T 0 1 5 1 0 S57

13 Grand Quality – De Geer F 3 4 3 1 0 62

Rankning: 2–5–13–7–3–6–11–10–8–12–9–4–1.

Kommentar: Rent matematiskt ska Capaill Liath bara ta hem det här. Hans kunnande är inte i paritet med hans handikapp i den här starten. Även om han har lite mer att visa innan formen får fullt grönt ljus så är den på gång. Dessutom slipper han släpa på tre kilo då han får en duktig lärling på ryggen. Bör ge god effekt.

V4-4, Trio, 1 400 dt

1 Hurricane Sandy – Holmquist U 5 0 0 4 5 S54,5

2 Sibenik – Chaves E 1 3 2 2 3 S60

3 Hunter Jack – Lopez C 0 0 0 0 4 58

4 Etasha – De Souza N 0 2 4 3 1 58,5

5 Top Story – Olsson F 0 0 0 0 0 B58

6 Diamond – Gustafsson T 0 0 4 0 0 B55

7 Mecado – Colldin R 4 4 0 3 5 B58

8 Misraal – Nilsson Lindahl A 2 0 3 1 s 58

9 Magical Red – De Geer F 0 0 0 3 5 B56,5

10 Stenid – Karlsson S 4 4 3 0 0 60

11 Gold Mint – Tapia Dalbark A 0 0 2 0 4 57

12 Haweswater – Janetzky F 0 5 0 0 3 56,5

Rankning: 4–8–3–10–2–7–12–5–9–1–11–6.

Kommentar: När det gäller Etasha behöver man inte tvivla på formen i alla fall. Bör vara med där framme och tampas hela vägen. Men det finns några bra motbud. Som Misraal. Visst är det årsdebut men känns ändå aktuell direkt med tanke på vad hästen kan. Det ser också bra ut för Hunter Jack som inte alls har så mycket att bära på. Formen är dessutom uppåt. Vad kan Stenid nu?

Systemförslagen

V4

V4-1: 7–8–11–10–4 (3–2).

V4-2: 1–9–8–5–7 (3–4).

V4-3: 2 Capaill Liath (5–13).

V4-4: 4–8–3–10 (2–7).

100 rader/200 kronor.

Lunchdubbel

LD-1: 1–9–8–5–7.

LD-2: 2 Capaill Liath.

5 rader.

Trio

Etta: 4–8–3–10.

Tvåa: 4–8–3–10.

Trea: 4–8–3–10–2–7–12.

60 kombinationer.