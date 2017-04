I helgen, med start redan under fredagskvällen, avgörs det fina travtävlingar på Åby i Mölndal utanför Göteborg.

Under fredagskvällen avgörs uttagningar till årgångsloppen Drottning Silvias Pokal och Konung Gustaf V:s pokal. Under lördagen arrangeras V75-tävlingar med finalen i Olympiatravet, där vinnaren kammar hem 1,5 miljoner kronor – och flera av våra svenska OS-hjältar kommer att vara på plats.

Men nu faller en tråkig skugga över helgens stora travfest.

Anledningen: en person har framfört mordhot, mot både aktiva och journalister. Det skriver trottosport.se.

”Jag är inte rädd”

Personen har bland annat framfört sina mordhot till stjärntränaren Lutfi Kolgjini och journalisterna Lennart Persson och Henrik Ingvarsson på sin blogg, han har också, dubbla gånger, försökt få ackreditering till helgens travfest som journalist, men fått nobben av Åbytravets sportchef Jon Walter Pedersen. Just nämnda Pedersen blev under torsdagen medveten om hoten som framförts och kontaktade då Svensk Travsport, om hjälp med att hantera ärendet. Svensk Travsport i sin tur kontaktade Lutfi Kolgjini, och bad honom polisanmäla mordhotet.

– Han är välkommen, jag är inte rädd, säger Lutfi Kolgjini till trottosport.se.

Portad från alla banor

Personen som framfört hoten mot Kolgjini och journalisterna har enligt trottosport skickat hotfulla sms till Lutfis son, Adrian Kolgjini, samt trakasserat flera andra aktiva inom travsporten under veckan. Åbytravet kommer nu under helgen att ha särskild bevakning på stallbacken, och vakter på Åby i helgen har fått direktiv om att inte släppa in den aktuelle mannen.

Svensk Travsport har portat mannen som framfört hoten från landets alla travbanor