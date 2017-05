Sportbladets V4-tips

V4-1, 2 140 m auto

1 Dreams Burn Down – Sjöström C 1 3 3 6 0 13,1a

2 Baron d’Inverne – Eskilsson C 6 4 3 3 2 11,7a

3 Jens Patrik – Eriksson K 6 1 0 0 3 12,8a

4 Heart Jack – Henriksson J 6 0 0 k 5 12,3a

5 Enge Lincoln – Haugstad K 3 3 0 d 3 12,4a

6 M.R.Hungry Eyes – Alsén O 0 5 4 4 1 13,7

7 Feria de Mayo – Kontio J 4 0 6 0 1 13,3a

8 Veloce – Rudelöv I 0 0 2 0 0 13,2a

9 Bonne Aparte – Ulriksson R 8 d 2 1 5 13,2a

Rankning: 1–2–3–9–6–7–5–4–8.

Kommentar: Senast hade Dreams Burn Down en del sparat. Vi glömmer den starten och ger hästen en ny chans. Han är bäst i fältet men spåret kan ställa till det. Löser det sig är han ett givet segeralternativ. Jag kommer ändå att gardera. Från ett bra startspår kommer Baron d'Inverne in bra i loppet och då är han med och gör upp om tätplaceringarna. Som så ofta. Troligt att det är Jens Patrik som sitter i ledningen. Den positionen gillar Kim. Men jag garderar rejält och därför får också Bonne Aparte, M.R.Hungry Eyes och Feria de Mayo följa med på systemet. Givetvis vore det bra för V4-indelningen om någon av de senare sätter dit nosen.

V4-2, 2 140 m auto

1 Olympic Torch – Jepson C J 0 0 0 7 0 13,2a

2 Micciano Lung – Wallin T 3 0 0 6 0 11,3a

3 Diamond of Ace – Witasp L 3 7 0 6 5 13,0a

4 M.T.Insider – Alsén O 0 2 0 0 4 11,3a

5 Spark Rick – Eriksson K 2 2 0 0 0 11,0a

6 Mellby Demon – Kontio J 0 1 0 4 3 11,5a

7 Sonny Bull – Henriksson J 0 3 0 0 0 11,8a

8 Cab Hornline – Lennartsson P 0 0 5 2 4 12,8a

Rankning: 8–6–4–3–1–2–7–5.

Kommentar: Det är tre hästar som gör upp om segerchecken. Den första markeringen sätter jag på Cab Hornline som visserligen gör sin första start för året men som är bra nog för att ta hem det direkt. Spåret kunde så klart varit bättre men det är å andra sidan inte så många hästar i fältet och därmed inte heller i vägen. Årsdebuten är avklarad för Mellby Demon och formen ska vara stigande. Borde komma bra på det direkt och kommer i så fall att blanda sig i slutstriden. Spetsfavorit får man ändå säga att M.T.Insider är. Har goda möjligheter att hålla undan därifrån.

V4-3, LD-1, 2 640 m

1 Stern – Witasp L 3 3 0 4 5 17,3

2 Chaktar de Vandel* – Lennartsson P d d k 5 6 16,7

3 Bale la Marc – Kontio J 1 2 d 0 17,1

4 M.T.Kopitar – Sjöström C 3 3 7 0 3 16,5

5 Thebigred As – Alsén O k 1 1 2 d 17,2

6 Haj Tooma – Aarum D d k 5 7 0 17,7

2 660 meter

7 En Rico – Andersson M L 3 8 7 6 7 16,6

8 Scaramouche – Berntsson C 0 d 5 d k 17,0

9 Us Wise As – Haugstad K 0 d 0 0 d 17,6

2 680 meter

10 Lovely Home – Röcklinger D 3 0 4 5 4 16,9

11 Mr Dream Coktail – Westerholm N 1 6 1 d 6 15,0

Rankning: 5–11–1–3–9–2–4–10–7–6–8.

Kommentar: När Thebigred As skött sig har han varit väldigt bra. Svår att inte ge tipset. Distansen är klockren och Mr Dream Coktail är van vid värre konkurrenter. Ser ut som om Stern och Bale la Marc kommer bra på det. Kan bli farlig med maxklaff. Det kan också bli kul att se vad Us Wise As kan. Bara han håller sig i trav...

V4-4, LD-2, Trio, 2 140 m

1 Holly Rivner – Wallin T k 6 6 5 0 16,8

2 Västerbo Cheers – Eriksson K 0 0 5 2 4 16,8

3 H.P.R.Dominica – Aarum D d 0 5 8 4 18,0

4 Sharifah – Sjöström C 3 d 0 6 d 18,6

5 Poussieres la Vie – Haugstad K 6 0 0 4 2 17,3

6 Select Step – Göstasson A 5 0 7 0 7 18,0

7 Filippa W.F. – Hell K 0 6 0 0 17,9

2 160 meter

8 Västerbo Stingray – Eriksson J 5 0 0 3 0 18,0

9 Pi Raja Face – Ulriksson M 4 0 4 0 5 16,0

10 Izzy – Kontio J k 1 1 1 16,7

11 Pici – Westerholm N 4 k 0 2 5 16,7

12 Zilence – Fromell T 0 3 0 0 4 16,3

13 Auchentoshan Boe – Jansson D 4 0 0 4 5 17,1

Rankning: 10–5–2–9–11–1–4–3–12–13–6–8–7.

Kommentar: Det är svårt att gå emot en häst som gjort precis allting rätt så här långt. Tre raka av Izzy och det har varit på bra sätt. Det man skulle kunna ha en invändning om är att de alla tre tagits från ledningen. Nu blir det bakifrån. Tänker inte gardera för det.

Systemförslagen

V4

V4-1: 1–2–3–9–6–7 (5–4).

V4-2: 8–6–4 (3–1).

V4-3: 5–11–1–3–9 (2–4).

V4-4: 10 Izzy (5–2).

90 rader/180 kronor.

Lunchdubbel

LD-1: 5–11–1–3–9.

LD-2: 10 Izzy.

5 rader.

Trio

Etta: 10 Izzy.

Tvåa: 5–2–9–11–1–4–3–12.

Trea: 5–2–9–11–1–4–3–12.

56 kombinationer.