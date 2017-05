I lördags spelade han in 958 000 kronor på V75. Nu har Johan Westermark hos Kneippens Spelbutik i Norrköping vunnit tio miljoner kronor – bara i år. – Jag är seriös och har varit intresserad i många, många år, säger han.

I lördags avgjordes travets elitserie V75 i Örebro.

Johan Westermark hos Kneippens Spelbutik i Norrköping hade gjort ett av de 27 systemen som fick 7 rätt – och för de belönades han med 958 000 kronor.

20 kunder i butiken hade köpt in sig i systemet och fick vara med och dela på pengarna.

Det här var dock inte den första storvinsten för Kneippens Spelbutik i Norrköping i år, utan en i mängden.

Drygt fem månader in på 2017 har Johan Westermark spelat in tio miljoner kronor på trav, via ATG Tillsammans och systemen i butiken.

För Trav365 berättar han om framgångarna.

”Hänger med väldigt mycket”

– Systemet som gick in i lördags är ett sådant system där man får köpa in sig på så stor andel i systemet man vill, man får avgöra själv hur stor procent i systemet man vill ha, säger Johan Westermark och fortsätter:

– Jag hade spikat Moni to Spare och Balfour och jag hade förhoppningar efter fem V75-avdelningar, men två spikar är ändå två spikar.

Johan Westermark var själv konstruktör av lördagens V75-system och förklarar en del av framgångarna.

– Jag är seriös och har varit intresserad av hästar i många, många år, och på så vis har jag väl lite försprång. Man lär sig att få ett öga för travet, och sedan hänger jag med väldigt mycket också.

”Utgångslägen blir mer och mer avgörande”

Är det något speciellt du tittar, eller letar efter, i ditt travspelande?

– Först och främst försöker jag väl inte bara se de hästar som vinner, utan också hur de ser ut där bakom. Sedan vinns det så mycket från ledningen i dagens travsport så positioner blir mer och mer avgörande, du kan inte sitta och såsa i kön för då är du chanslös.

Kan du utveckla?

– Visst kan du vinna från dåliga utgångslägen, men då måste du ha flyt under vägen eller en väldigt bra häst. Det var viktigt förr att vara med i den främre träffen i travloppen för att kunna vinna, men det är ännu viktigare i dag när de kör med jänkarvagnar och sådär, de springer så fort där framme och håller farten hela vägen så utgångslägena blir mer och mer avgörande, säger Johan Westermark och fortsätter:

– Man får mer och mer börja titta på vad för utgångslägen hästarna har och vilka positioner de kan tänkas få, än hur bra hästarna är.

Utgångslägen och tänkbara positioner för hästarna är viktigt för Johan Westermark i sitt travspelande, precis som form.

– Jag försöker ha en grundinställning på hur häst och stall är, och när de är bättre än vad de brukar vara, både stall och häst, då är de intressanta för mig, säger han.