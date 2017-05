”Som tur var gjorde jag inget dumt...”

Under senhösten 2015 försvann stjärntränaren Stefan Hultman, mannen bakom bland andra superhästen Maharajah, från den stora travscenen. Han hade drabbats av en hjärtinfarkt, men den smällen klarade han sig relativt lindrigt ur.

Det var några veckor senare som helvetet började.

Vänstersidan började att hänga. Läkarna trodde att det var en stroke, men senare kunde man konstatera att Stefan Hultman drabbats av myastenia gravis, MG- en muskel- och nervsjukdom som endast ett tusental har i Sverige.

Det tog tid innan Stefan Hultman hade ork att berätta om sina problem, först ett halvår senare kom första informationen.

– Att sitta i en stol, inte kunna prata, inte kunna se, inte kunna titta på tv - så har min vinter varit. Samtidigt är man helt klar i huvudet…det har varit värst, berättade han då.

TRAV Stjärntränaren: ”Var påtänd av hela grejen...”

”Fick ta fram all kämparanda”

Nu är Stefan Hultman verkligen på rätt spår. Han mår bättre och bättre och har till och med varit ute hos stortränaren Daniel Redén, som tränar Elitloppsklara Propulsion och världsrekordstoet Delicious, bland andra, och kört häst två gånger.

På plats på Redéns gård i Enköping gjorde tv ett inslag med legendaren. Där berättar Stefan för första gången om de mörka tankarna som tog över när det var som värst.

– Jag är i grund och botten en kämpe, det har jag alltid varit, men det var nära att jag gav upp, det måste jag säga. Jag tänkte nästan att, tar jag mig ner till bryggan nu så hoppar jag i vattnet. Det hände ingenting och jag kunde knappt röra mig, kunde inte gå runt på min egen tomt. Då fick jag ta fram all, all kämparanda jag har i mig och som tur var så gjorde jag inget dumt, säger han i TV12 och flikar in:

– Jag fortsatte och det är jag glad för i dag och nu ska allting bli bättre.

”Fått en annan syn på livet”

Efter sjukdomen har Hultmans syn på livet förändrats radikalt.

– Jag är bara lite sur över att jag är så tjock. Men annars börjar livet bli riktigt kul. Jag har fått en liten annan syn på livet, jag tror att jag är en bättre människa i dag än innan jag blev sjuk, jag uppskattar saker bättre, förut tog man allting för givet och njöt inte någonting. Det var bara nya lopp hela tiden och pressa en själv hela tiden, till det yttersta, säger han.