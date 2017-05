Nu bjuder Chrille Eriksson på sina bästa tips till lördagens omgång – som avgörs just på Åby, där han spelade in megavinsten.

Det var den 14 januari 2012 som den inom spelkretsar välkände Chrille Eriksson vann 56 miljoner kronor på V75.

Han var hjärnan bakom det system som blev ensamma med 7 rätt och tog hem tidernas näst högsta travvinst.

Den dagen då Chrille tog potten så avgjordes V75 på Åbytravet – precis som nu på lördag.

För Trav365 bjuder Chrille Eriksson, som dagen efter supervinsten 2012 gick ut i TV4 och berättade att det var han som vunnit, på sina bästa tips.

”Den får bara inte vinna”

Chrille Eriksson har tidigare för Trav365 berättar hur du vinner stort på V75, enligt honom. De tre viktigaste faktorerna som Chrille Eriksson går efter är kuskar, vem som tar ledningen, samt vikten i att kunna läsa kuskar och tränare mellan raderna.

– Det viktigaste av allt, och det har jag sagt i varje intervju i säkert fem års tid, det är att kuskarna avgör loppet, sa Chrille Eriksson bland annat då.

Därför är det kanske inte så konstigt att stjärnkusken Örjan Kihlström kör den enligt Chrille Eriksson bästa V75-spiken på lördag.

– 7 Donato E. (V75-2) tycker jag är bästa spiken, han har gått väldigt bra från dåliga utgångslägen på slutet och nu ser det upplagt ut. Jag tror 6 And Here I Am tar ledningen och sedan släpper till Donato E. och då måste det vara bra segerchans.

På lördag avgörs finalerna i årgångsloppen Drottning Silvias Pokal och Konung Gustaf V:s Pokal, och det är också i ett av de loppen som Chrille Eriksson hittar sitt stora drag.

– Jag tror Claes Sjöström kan vinna Drottningen med 9 D´Laina, jag tycker hon är bra och Claes Sjöströms stallform är ju fantastisk, säger Chrille Eriksson och avslutar:

– Sedan avgörs ju utdelningen för omgången i V75-6 med jättefavoriten 1 Springfield och den får bara inte vinna.