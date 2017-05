Sportbladets V4-tips

V4-1, 2 640 meter auto

1 Tiptoe – Jacobsen S 5 1 3 0 2 12,9a

2 Somersault Sally – Stolt L 4 3 1 2 0 11,2a

3 Outsider* – Lindhardt C 1 0 1 1 2 12,2a

4 Othello C.D. – Malmqvist J 7 d 6 0 1 13,0a

5 Caddie June – Aho I 2 5 0 1 1 12,4a

6 Dollar Access – Ivehag J 1 4 3 3 5 11,1a

7 Razor Kronos – Renberg L d 6 3 3 d 12,9a

8 Tequila Palema – Persson J 1 3 2 3 0 13,0a

9 Delux Håleryd – Leo E 2 5 d 0 0 13,0a

10 Salsa Knight – Bengtsson T 3 2 2 0 6 12,0a

Rankning: 3–6–5–4–8–1–7–2–10–9.

Kommentar: Montéloppen kommer aldrig att bli speciellt lättlösta så länge hästar får kliva in i disciplinen utan att ha visat upp sig i ett kvallopp innan, som det är nu är det bara kretsen kring hästen som debuterar som har möjlighet att ha en uppfattning om hästens kapacitet. Othello C.D. är ett av de senare exemplen – hade vilat i fem månader innan han senast gjorde debut i monté. Han var överlägsen i enklare gäng än nu, men kan räcka igen.

V4-2, 2 140 meter auto

1 Van Kronos – Adielsson E 1 6 3 4 5 14,7a

2 Vainqueur R.P.* – Goop B 1 4 1 1 1 13,5a

3 Cantotis* – Takter J 1 2 3 3 0 13,5a

4 Live for Greatness – Kihlström Ö 0 0 4 0 4 11,3a

5 Eurythmic Sisu – Kontio J 0 0 1 2 2 14,5a

Rankning: 2–1–4–5–3.

Kommentar: Det är alltid en stor besvikelse när man får se lopp som innehåller så här få deltagare – det är en sjuka som blir allt vanligare i Sverige. Att det är fina hästar lindrar ju dock smärtan en aning. Vi tror mycket på norske Vainqeur P.R. som har övertygat i årets starter – tre raka segrar. Van Kronos är en fin häst men hur bra är han? En del fina insatser har följts av sämre och vice versa. Han får ändå anses vara klart värst emot.

V4-3, LD-1, 2 140 meter auto

1 Miss Pixel – Eklundh A 0 d 5 2 5 15,3a

2 Famous Marke – Nilsen P L 3 d 2 4 1 14,9a

3 Nygårds Diamant – Uhrberg T 0 0 1 2 0 13,8a

4 Unheard Of – Söderkvist S 2 7 0 6 3 13,2a

5 Sioux Perfect Day – Ingves P 5 4 8 3 7 15,1

6 Bella S.T. – Oscarsson K 3 6 0 2 d 14,7a

7 Mira Hörsta* – Pedersen K 1 3 0 3 1 14,5a

8 Maremma Sock – Dalborg T 5 3 0 0 1 14,7a

9 Bonete – Untersteiner P 3 d 3 4 1 15,6a

10 Adriana Pro – Partanen J 0 0 6 3 1 14,5a

11 Unchaperoned Dance – Eriksson C 0 2 0 d 0 13,6a

12 Hot Advice – Söderström C 0 8 d 2 4 14,6a

Rankning: 9–3–1–8–6–4–10–7–11–5–2–12.

Kommentar: Fyra streck bör räcka långt på kupongen.

V4-4, LD-2, Trio, 2 640 meter volt

1 Tibbe Lock – Dalborg T 1 4 6 4 d 16,4

2 The First Rose – Cracchiolo C k 5 1 2 5 16,3

3 Tailgate – Olsson D 0 d 1 2 4 15,3

4 Wingait Erik – Persson S 0 2 d 1 4 17,2

5 Romeo Face – Uhrberg T 0 d 1 d d 15,8

6 Bellini Face – Söderkvist S 4 3 2 0 4 16,0

7 Nowheres Avenue – Eriksson C 6 4 0 6 1 14,5

8 Completely Perfect – Oscarsson K d 2 3 1 5 16,6

2 660 meter

9 Seethestar – Takter J 1 1 1 6 3 14,5

10 Nobile Edel – Partanen J 0 0 7 0 1 14,7

11 Cingvar T.T. – Persson F 4 0 1 2 0 15,3

12 Karl Oscar Palema – Nilsen P L 8 6 0 0 2 15,1

13 Vitality – Hultman M 2 0 3 5 4 15,9

14 Can Lane – Untersteiner J 0 4 3 2 4 13,8

15 Tetraone Jet* – Eklundh A 3 d d 3 5 14,4

Rankning: 9–7–14–4–5–6–15–11–8–13–3–12–1–10–2.

Kommentar: Seethestar är bästa hästen. Läget lite lurigt.

Systemförslagen

V4

V4-1: Alla tio startande (3–6).

V4-2: 2 (1–4).

V4-3: 9–3–1–8 (6–4).

V4-4: 9–7–14–4–5–6–15 (11–8).

280 rader/560 kronor.

Lunchdubbel

LD-1: 9–3–1–8.

LD-2: 9.

4 rader.

Trio

Etta: 9–7–14.

Tvåa: 9–7–14–4–5–6–15.

Trea: 9–7–14–4–5–6–15–11–8.

144 kombinationer.