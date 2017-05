Sportbladets V4-tips

V4-1, 2 000 m auto

1 Lord Jaycee* – Gammelgård S 0 3 4 0 3 14,3a

2 Call Me Hanover – Ivehag J 0 0 2 1 0 10,6a

3 Rolf Lynghøj* – Bonde R 2 6 4 5 0 12,8a

4 O’Grady* – Lindhardt C 5 4 4 7 0 11,1a

5 Return to Sweden – Andersson M 1 0 6 0 0 11,5a

6 American Idol – Bengtsson T 0 6 6 2 4 11,3a

7 Palermo Tårs* – Marsing N 3 1 2 4 1 13,0a

8 Get On Up* – Mønster M 7 5 5 3 3 13,6a

9 Uha Uha de Hess* – Duehl. Svendsen M 0 4 0 3 6 14,0a

10 Handsome Knight – Werder S 0 4 0 2 0 10,8a

Rankning: 2–4–7–3–6–10–8–5–9–1.

Kommentar: Normalt ska Call Me Hanover ha god chans. Även om han inte var som bäst senast. Distansen? Bara på sitt kunnande måste O'Grady med. Även om monté är nytt för honom. Hemmahoppet Palermo Tårs är verkligen i form och trivs på Lunden.

V4-2, 2 000 m

1 Botox* – Jacobsen A 5 d 1 5 3 22,7

2 Ciku Brogård* – Andersen N k k d 1 2 17,9

3 Belittlebigjoe* – Fischer T 5 5 0 0 5 16,8

4 Carl Lewis – Ecce K k d 4 6 1 18,4

5 Bridgespil D.K.* – Sjunnesson J. 3 0 5 5 4 17,3

2 020 meter

6 Winther* – Nielsen K d 4 0 5 1 18,6

7 Banderas* – Jonassen R 0 4 4 2 2 16,8

8 Blackbird* – Kihlström Ö 2 1 2 3 5 17,7

9 Complete* – Olsen N STARTAR EJ

10 Gwen Boko* – Hansen J 2 2 1 1 4 16,2a

2 040 meter

11 Amanda Vang* – Jørgensen B STARTAR EJ

12 Locarno* – Juul S 1 0 0 3 1 17,2

13 Simb Hacienda – Henriksen Rasmus T. 6 4 3 2 4 15,3

14 Valmet* – Christoffersen U 2 1 2 2 3 15,7

15 What a Babe* – Ecce V 0 2 4 6 2 13,6

Rankning: 4–12–10–2–8–14–7–15–1–6–13–5–3.

Kommentar: Överraskande seger av Carl Lewis senast, men det var på ett klart positivt sätt. Uppåt. Locarno ska ta in 40. Inte lätt, men kan gå. Med ett rygglopp kan Gwen Boko bli farlig. Kanske borde Ciku Brogård varit aningen bättre senast. Får ett bra lopp. Men loppet är öppet – tar också med nummer 8, 14, 7 och 15.

V4-3, LD-1, 2 000 m auto

1 Dizzy Broad* – Eriksson C 5 5 0 0 0 -

2 Gamine Newport* – Nimczyk M 2 d 3 k 2 12,9a

3 Maeve Quaider – Kihlström Ö 0 0 0 k 6 14,1a

4 Beatriz* – Andersen N 0 1 1 1 0 14,8a

5 Bikini* – Juel J 2 2 0 2 1 14,7a

6 Beauty C.N.* – Kjær R 0 3 0 6 4 15,5a

7 S.K.’s Sagitta* – Dahlgaard J 0 1 1 4 2 15,5a

8 Bella Mont* – Ecce K 0 2 1 0 d 14,3a

9 Julia Pellini – Uhrberg T 2 0 2 0 0 13,4a

10 Xperia Knick – Untersteiner J 2 0 1 0 4 12,9a

Rankning: 4–5–9–3–10–1–2–7–6–8.

Kommentar: Förra året vann Beatriz Hoppekriteriet. Hon hoppade i årsdebuten men nu blir det tränaren i sulkyn. För att han känner henne utan och innan. Givetvis bra chans på ren kapacitet. Senast attackerade Bikini från tredje utvändigt på bortre långsidan. Avslutade snabbt och tog hem segern. Ännu vassare nu med den genomköraren i kroppen. Varnar lite för Julia Pellini. Får en fin smygresa. Maeve Quaider har också fått ett lopp i kroppen. Det sa kanske inte så mycket, men går säkert framåt. Daniel Redén skickar inte henne till Köpenhamn för skojs skull.

V4-4, LD-2, 1 600 m auto

1 Chelsea* – Kjær R 2 4 5 2 2 19,2a

2 Come On Hugo* – Svendsen B 3 2 2 1 2 18,7a

3 Alegra B. – Lugauer C k 1 16,3

4 Fritjof – Untersteiner J 1 6 2 4 5 15,5a

5 Cointreau* – Andersen P 3 0 3 5 4 17,3a

6 Samantha As – Takter J k 7 3 5 0 17,3

7 Executive Caviar – Lövgren J 2 2 1 2 1 12,9a

8 Flying Fortuna – Eriksson C k 1 1 2 8 14,8a

Rankning: 7–3–8–2–5–1–4–6.

Kommentar: Ett treåringslopp som ser intressant ut. Kanske inte spelmässigt, eftersom Executive Caviar kommer vinna loppet. Men sportsligt ser det lovande ut. Tipsettan gör det verkligen bra varje gång. Tittar man på deltagarnas inkomster har Executive ­Caviar redan tjänat 1 589 500 kronor. De sju övriga hästarna har tillsammans dragit ihop 800 467 kronor. Det säger en del ... Men givetvis inte allt. Den som tjänat ihop näst mest i fältet är Come On Hugo med 334 362 kronor. Hur som helst, Caviar är den bästa hästen och med så få hästar blir det inga trafikproblem nu.

Systemförslagen

V4

V4-1: 2–4–7 (3–6).

V4-2: 4–12–10–2–8–14–7–15 (1–6).

V4-3: 4–5–9–3 (10–1).

V4-4: 7 Executive Caviar (3–8).

96 rader/192 kronor.

Lunchdubbel

LD-1: 4–5–9–3.

LD-2: 7 Executive Caviar.

4 rader.