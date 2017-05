Wow, Hillman såg otroligt laddad ut

Det är dags för Copenhagen Cup på gemytliga Charlottenlund utanför Köpenhamn i eftermiddag. Utan tvekan en av de trevligaste travbanor som finns att besöka. Årets upplaga av Copenhagen Cup håller hög klass och är framförallt jämn. Det är nästan så att vem som helst kan vinna.

Favoriten Nadal Broline var fantastisk när han flög fram i årsdebuten och slog av Volstead och D.D.’s Hitman till slut. I finalen av Olympiatravet fick han en tuff väg fram till ledningen och blev sedan hårt manglad av en chanslös fransman som väl knappast har kommit i mål ännu. Nadal Broline höll strålande som femma och kan mycket väl vinna i dag.

Men min vinnare i loppet är In Vain Sund som nu har lopp i kroppen efter en vinter i Paris där han har gjort bra lopp på Vin­cennes och skaffat sig hårdhet. Hästen fullföljde starkt som trea i en snabb avslutning senast och står nu perfekt till med spår två bakom bilen.

Förra veckan brände Propulsion som ­favorit i Finlandia-Ajo när han blev tvåa, men jag tror att Örjan Kihlström och ­Daniel Redén grejar en storseger nu istället när In Vain Sund spurtar ner allt till slut.

Apropå duon Redén/Kihlström är de männen bakom en av mina spikar i omgången. Daniel Redén, som leder tränarligan i landet med sina fantastiskt fina hästar, kommer att presentera en ny skjutare för publiken i eftermiddag. Det är en fyraårig USA-född hingst som heter Hillman som har ruggiga fartresurser i benen.

Wow, vilket intryck det var på hästen i Sverigedebuten senast. Han galopperade visserligen i starten men som han såg ut under loppet. Hästen sprang och kvastade med svansen rakt ut och klättrade i ryggar över upploppet med krafter kvar i mål. Han såg otroligt laddad ut och jag räknar med att Örjan Kihlström tar det lugnt från start den här gången och kör felfritt. För i så fall finns det ingen i fältet som står emot den här flyfotade Muscle Hill-sonen till slut.

Efter att den på förhand värsta konkurrenten Goofy Greenwood blivit struken är saken biff.

Felfri vinner Hillman det här loppet fram- och baklänges. Rapporterna från stall Redén är dessutom närmast lyriska över den här hästen så det ska bli kul att se.

Formstark värre

Min andra V75-spik är New Muscle Ås som är formstark värre och har ett smaskigt utgångsläge. Hästen vann lopp på Charlottenlund den här dagen i fjol från spets och jag tror att han gör det även i dag enligt samma segerrecept, spets och slut.

Visserligen är innerspåret på Charlottenlund lite lurigt men New Muscle Ås är så explosiv den första biten och det är även en viss Björn Goop som får fart på hästarna som ingen annan.

Jag pratade med Veijo Heiskanen i veckan som meddelade att New Muscle Ås aldrig har varit så fin som han är nu sedan han fick honom i träning.

Han var överlägsen i ett billigt montélopp senast och har varit duktig även innan dess. Det blir optimal balans barfota runt om och håller han ut startsnabbe Iago Zon den första biten är det slut.

Jag litar på att ”Lilla Goop” fixar den biten och spikar således.

Diadora B.R. och Darling Hornline är givna i det inledande stoloppet på V75. Diadora B.R. har tävlat i Frankrike och gjorde det bra som femma senast i ett tufft gäng mot hingstar. Bra chans. Jag gillar även Darling Hornline som fick gå en tuff repa senast mot Wild Honey och stumnade lite då den sista biten men fullföljde bra.

Har varit mycket fin i starterna innan och räknas tidigt här trots läget. Glöm heller inte Nelson Nora som nu gör första starten för Flemming Jensen och han vill säkert visa upp henne i bästa författning och slåss om segern inför hemmapubliken den här storloppsdagen.

V75-2 kräver några streck. Gizmo de Veluwe är given då han senast fullföjde bra som trea i uttagningen till Kungapokalen mot bra hästar. Given är även Now Or Never Flair som är mycket bra för klassen och som fullföljde bra i en snabb avslutning som trea i V75 senast över kort distans. Den här gången är distansen mer passande.

Farzad Boko är min vinnare och mitt drag i den femte V75-avdelningen. Han såg dunderfin ut i årsdebuten som fastlåst och Roger Malmqvist såg ut att ha ett ton kvar i linorna över mål. I fjol var hästen ute och mötte årgångstoppen flera gånger och glöm inte att han kvalade in till Svenskt Travderby via en heroisk insats i försöket där han gick i ”dödens” hela vägen som tvåa.

Farzad Boko är mycket startsnabb och kan ta ledningen även om Photo Lavec och Cash Hanover som finns invändigt också är snabba ut. Kommer Farzad till ledningen får nog de övriga köra om andrapriset men han är så bra att han även kan vinna från andra positioner.

Roger Malmqvist tar fram topphästar med ett mycket litet och begränsat material och den som vill chansa kan även spika Farzad Boko. Jag låser dock loppet med ­redan nämnde Cash Hanover samt starke ­Slide So Easy.

En härlig bedövare

I stayerloppet, V75-6, måste nämnas att Usain Henna fullföljde mycket starkt som trea i Örebro senast bakom Balfour och ­Sauveur. Är såklart given men från dubbla ­tillägg kan det lätt gå galet och vi streckar på lite för i sådana här lopp kommer det ibland en smällkaramell. Annars bör nämnas att Trovatore var grymt bra senast vid segern från dödens.

Och stormvarning för Springover som är helt bortglömd i nuläget och som kan ­vara en härlig bedövare. Han har mött tuffa hästar och gillar lång distans.

V75 Direkt från Charlottenlund sänds i TV12 klockan 14.00.

Micke Carlssons V75-system

V75-1: 4, 10, 2 (6, 9)

V75-2: 4, 10, 5, 6, 3, 9, 12 (2, 1)

V75-3: 5 Hillman (9, 2)

V75-4: 1 New Muscle Ås (4, 9)

V75-5: 4, 6, 3 (12, 1)

V75-6: 15, 10, 11, 13, 6, 2, 14, 4 (5, 12)

V75-7: 2, 4, 5, 10, 6, 3 (9, 8)

3 024 rader/1 512 kronor